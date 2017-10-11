У Голливудской улыбки нет возраста
2017-10-11 18:47
У Голливудской улыбки нет возраста
Болезни желудочно-кишечного тракта и сердечные заболевания разрушают зубы.
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Зубная паста и зубной порошок должны быть скромнее. Нужно заранее чистить зубы, снимать налет и зубной камень, удалять кариес. Металлические зубные протезы или металлопластмасса ничем не хуже металлокерамических зубов. Как чистить съемный протез?
В наше время так трудно сохранить зубы в нетронутой белизной и доисторической крепости. Но надо. И в 60, и в 80 лет каждый имеет право на голливудскую улыбку — так считает профессор Татьяна Григорьевна РОБУСТОВА, вице-президент Независимой стоматологической ассоциации.
У пожилых людей есть особые трудности, особенно в ношения съемных протезов. Поэтому все гигиенические процедуры, которые обычно рекомендуют молодым, старики должны выполнять неукоснительно. И ни в коем случае нельзя старым махнуть на себя рукой и списывать все проблемы на преклонный возраст — мол, ничего тут не поделаешь. Зубы можно и нужно сохранить.
У пожилых людей с ослабленным организмом, как правило, болячка цепляется за болячку. Поэтому главный секрет, как сохранить зубы, — пытаться удерживать весь организм в порядок. Особенно следует обратить внимание на болезни желудочно-кишечного тракта и сердечные заболевания. Именно через них очень часто пожилые люди совершенно напрасно расстаются с зубами.
Из-за возрастных изменений сердечно-сосудистой системы нарушается тканевый обмен веществ. Как правило, в полости рта появляется изжога, неприятные ощущения. Иногда не хватает ферментов, ротовой жидкости, которая участвует в переваривании пищи. Это надо иметь в виду, и если такие неприятные ощущения в полости рта вдруг появились, то в первую очередь следует обратиться за помощью к врачам, которые будут подлечивать желудок и сердце.
Чтобы сохранить зубы, совсем необязательно покупать дорогие пасты и другие средства гигиены. Всякие новомодные добавки — это всего лишь трюки производителей. Обычные наши недорогие зубные пасты и порошки ничем не хуже фирменных.
Пожилым людям не следует применять лекарственные препараты для обеззараживания полости рта или для свежего дыхания. Лучше пользоваться народными средствами. Особенно хорошо полоскать зубы настоем череды или ромашки, а слизистую область иногда стоит смазывать медом, особенно если на ней появились какие-то изменения.
Обязательно в профилактических целях нужно ходить к стоматологу. И не тогда, когда уже зуб спасти не удается, а заранее: почистить зубы от налета, снять камень, удалить кариес, пока они еще не натворили во рту бед.
Ни в коем случае не нужно откладывать в долгий ящик протезирование. Если во рту не хватает нескольких зубов, другие работают с удвоенной нагрузкой — а значит, возрастает риск быстрее их потерять.
Лучше всего, конечно, ставить протезы из металлокерамики. Но это, увы, очень дорого и не каждому по карману. Хотя многие дальновидные люди начинают заранее откладывать деньги на зубные протезы, понимая, насколько зубы важны для сохранения здоровья. Но даже если на металлокерамику средств не хватает, то вполне можно вставить обычные протезы, пусть и устаревшей конструкции — металлические или металлопластмассу. Они тоже немало прослужат.
Если во рту не хватает многих зубов, и вам пришлось поставить съемные протезы, очень важно знать, как правильно их содержать в хорошем состоянии. При съемных протезах работа слизистой оболочки, выход из нее важных и нужных ферментов, а также ротовой жидкости ухудшается. Поэтому у больного могут возникнуть проблемы. Самое главное — протез не должен причинять никаких неудобств. Очень важно правильно его подогнать. Может быть, для этого придется несколько раз сходить к врачу, чтобы подточить. После каждой еды, даже если это был кусочек печенья, съеденный на бегу, обязательно нужно снять протез и прополоскать — и его, и ротовую полость. Иначе осталась еда начнет гнить, и от этого могут возникнуть болезненные ощущения и воспалительные процессы.
Протезы нужно чистить так же, как и зубы, причем сначала зубы, а потом уже съемный протез. Металлические лучше всего очищать зубным порошком. Также можно на ночь класть их в раствор питьевой соды и в этом растворе почистить. Для механической чистки совсем необязательно покупать какие-то дорогие приспособления, можно использовать обычную шелковую нить.
Стоматологи заметили: если у человека преклонного зубы в порядке, и он может, не стесняясь, показать их в широкой улыбке, он надолго сохраняет свой оптимизм и хорошее настроение. А это очень важно для долголетия.