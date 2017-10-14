У этого парня явно сильный ангел-хранитель. То, что произошло на 0:16, приводит в шок! (видео)
14.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-13 20:50
У этого парня явно сильный ангел-хранитель. То, что произошло на 0:16, приводит в шок! (видео)
Верите ли вы в ангелов-хранителей, в то, что кто-то незримый присматривает за нами, и готов прийти на помощь?
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Даже если ваш ответ «нет», этот ролик заставит вас передумать.
Таких, как этот парень — тысячи, если не миллионы. Как и сотни мальчиков в этот день, он возвращался домой из школы. Парень мирно стоял на остановке и скучал.
Вдруг, без всякой на то причины, мальчик решил отойти в другое место и то, что произошло секундой позже, шокирует!