У чиновников Нацбанка неожиданно резко выросли зарплаты – СМИ
2017-10-18 08:58
У чиновников Нацбанка неожиданно резко выросли зарплаты – СМИ
Члены правления Национального банка существенно повысили себе зарплаты.
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Члены правления Национального банка существенно повысили себе зарплаты.
Об этом сообщает СМИ со ссылкой на источники. передает Rus.Media
Прежде всего говорится о заместителях председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Издание отмечает, что это видно из деклараций чиновников, которые они по закону обязаны внести в октябре.
В частности, исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий будет получать ровно вдвое больше, чем раньше – 241 тысячу гривен.
Дмитрий Сологуб увеличил зарплату на 107 тысяч гривен.
Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 тысяч гривен, а Олег Чурій – на 6 тысяч гривен меньше.
Председателю правления НБУ предполагается зарплата на уровне 300 тысяч гривен. Впрочем, пока Гонтарева находится в безвозмездной отпуске.