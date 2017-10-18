У чиновников Нацбанка неожиданно резко выросли зарплаты – СМИ

despravda | 18.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-18 08:58

У чиновников Нацбанка неожиданно резко выросли зарплаты – СМИ
Члены правления Национального банка существенно повысили себе зарплаты.

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Члены правления Национального банка существенно повысили себе зарплаты.

Об этом сообщает СМИ со ссылкой на источники. передает Rus.Media

Прежде всего говорится о заместителях председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Издание отмечает, что это видно из деклараций чиновников, которые они по закону обязаны внести в октябре.

В частности, исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий будет получать ровно вдвое больше, чем раньше – 241 тысячу гривен.

Дмитрий Сологуб увеличил зарплату на 107 тысяч гривен.

Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 тысяч гривен, а Олег Чурій – на 6 тысяч гривен меньше.

Председателю правления НБУ предполагается зарплата на уровне 300 тысяч гривен. Впрочем, пока Гонтарева находится в безвозмездной отпуске.

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