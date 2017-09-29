У Авакова назвали главных “агентов Кремля в Украине”
2017-08-15 12:07
У Авакова назвали главных “агентов Кремля в Украине”
“Они хорошо известны”.
Антон Геращенко рассказал, как Россия использует в своих целях депутатов Верховной Рады, передает Rus.Media.
Российские агенты влияния в украинской власти действуют открыто, используя свои обширные связи. Но особенно выделяются некоторые из них.
Об этом заявил депутат Верховной Рады от “Народного фронта”, советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко в интервью Metroplus.com.ua.
На вопрос издания, многие в украинской власти “агентов Кремля”, Геращенко ответил: “Агенты России есть, которые хорошо известны публично. Виктор Медведчук – кум Владимира Путина, это общеизвестный факт, он занимается вопросами кураторства над политической сферой Украины, мечтает вернуться к власти на лозунгах мира с Россией”.
“Еще один агент российского влияния это Дмитрий Фирташ. Он за деньги российских государственных банков, получил миллиарды долларов в кредит, скупал предприятия, связанные с переработкой газа и влиял на газотранспортный сектор в Украине. А газ – это один из “золотых Тельцов” российской экономики и один из методов политического влияния на другие страны, также общеизвестный факт”, – добавил нардеп.
По словам Геращенко, эти люди влияют на Украину публично и открыто.
“У этих людей есть и те люди, которых они используют, используют в своих целях, которые являются депутатами Верховной Рады, относятся к тех или иных групп влияния, фракциям и исповедующих их ценности… Те люди, которые работают на них и с ними, они косвенно являются теми людьми, которые проводят российскую политику, которую проводят их лица”, – отметил он.
По словам советника Авакова, если бы Фирташ заговорил, он рассказал миру огромное количество фактов преступной деятельности высшего руководства Российской Федерации, с которым он лично знаком и с которым он вместе разрабатывал планы порабощения Украины”.
При этом Геращенко не считает, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко была завербована российскими спецслужбами.
“Там все гораздо тоньше. Все намного тоньше. Дело в том, что таких как Надежда Савченко, их не вербуют. Они вербовке не поддаются. Мое мнение, что Надежду Савченко, из нее сделали информационную бомбу, при полном сприяннї украинских медиа. Дальше бросили, после обмена, сюда, а дальше было задание использовать ее для примирения Донбасса и Украины за того видения, которое хотели бы видеть в Кремле”, – отметил политик.
“Вы знаете о том, что семья Савченко не чужда общению с известным Виктором Владимировичем Медведчуком… И это не просто пустые слухи, выдумки – это реальная правда. И господин Медведчук, и его семья, его жена, участвовали, насколько мне известно и переживали за Надежду Савченко, пока она находилась в заключении, очень сильно. Поэтому далее попытка использования ее в качестве переговорщика или наводителя мостов она также не удалась”, – добавил он.