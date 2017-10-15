У африканского побережья разбился самолет «Антонов»
2017-10-14 16:22
У африканского побережья разбился самолет «Антонов»
У побережья Кот-д’ивуар произошла авиакатастрофа. Грузовой самолет украинского производства “Антонов” упал в море. Есть погибшие.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Об этом сообщают зарубежные СМИ, передает Rus.Media .
Сегодня, 14 октября, грузовой самолет «Антонов», который был передан армии Франции, упал в Атлантический океан, а именно у побережья Кот-д’ивуар. Неподалеку также находится аэропорт Абиджан. На борту самолета находилось десять человек. Жертвами стали четыре человека. Они были гражданами Молдовы. Еще шесть человек, из них четыре граждане Франции и два – Молдовы, получили ранения различной степени тяжести.
На место происшествия сразу прибыли местные жители и спасатели. Они оперативно оказали помощь людям, которым удалось выжить. Кроме того, еще одного человека в ходе спасательной операции арестовали. Пока не известно, был задержан пассажиром самолета и за что его забрали правоохранители.