Wi-Fi может быть отключен по всему миру: Взломан протокол безопасности
2017-10-16 20:27
Wi-Fi может быть отключен по всему миру: Взломан протокол безопасности
Специалисты в области информационной безопасности сообщили об уязвимостях широко распространенного международного стандарта безопасности Wi-Fi – протокол шифрования WPA2.
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Об этом сообщает The Verge, передают СМИ
Протокол безопасности WPA2 широко используется для защиты личных и корпоративных сетей. Через уязвимости хакеры смогут взломать любую Wi-Fi-сеть и получить доступ ко всему трафику.
«Если ваше устройство поддерживает Wi-Fi, то, скорее всего, находится в опасности», – отмечается в анонсе исследования.
Некоторые производители обновят устройства, чтобы избежать возможного взлома.
Специалисты отмечают, что другие протоколы безопасности, несмотря на уязвимость WPA2, еще менее безопасны.
Наиболее серьезно уязвимости подвержены устройства на Android и Linux. По данным исследователей, в Android 6.0 и выше существует «очень тривиальная возможность» перехватить трафик и управлять им через наличие уязвимости в компоненте wpa_supplicant. Она позволяет сбросить ключ безопасности к нулей и полностью контролировать трафик. Эксперты отметили, что эту уязвимость содержит около 41% смартфонов на Android и компьютеры на Linux.
Под угрозой также находятся и другие устройства, использующие WPA2. Используя более сложный метод, исследователям удалось перехватить трафик смартфонов на iOS и ноутбуков на MacOS.
Компьютерная команда экстренной готовности США (The United States Computer Emergency Readiness Team, US-CERT), занимается информированием правительственных агентств и частных организаций о киберугрозах, подтвердила серьезность уязвимостей.
«US-CERT узнала о нескольких ключевых уязвимости в алгоритме четырехстороннего рукопожатия, который является частью протокола безопасности WPA2. Влияние этих уязвимостей включает в себя дешифрование, перехват пакетов, кражу TCP-соединения, внедрение HTTP-контента и не только. Проблема касается большинства или всех реализаций стандарта», – из заявления US-CERT
Как защититься от уязвимости
Как рассказал изданию ArsTechnica один из исследователей, производитель Wi-Fi-оборудования для корпораций и государственных агентств по всему миру компания Mikrotik уже закрыла уязвимость, а два других крупных вендора – Аруба и Ubiquiti, уже подготовили обновление с патчами.
В издании предупредили, что большинство точек доступа вряд ли быстро обновят, а некоторые и вовсе не смогут исправить. Однако опасность сглаживает то, что для устранения уязвимости достаточно провести обновление на стороне клиентского устройства. Для большинства дистрибутивов Linux патчи ожидаются в ближайшее время.
Пользователям посоветовали избегать использования точек Wi-Fi (особенно публичных) до того, как массовые производители закроют уязвимость. Домашний роутер рекомендуется обновить при первой возможности. Если кроме сети с WPA2 никакой другой защиты нет, для безопасной передачи данных следует использовать защищенные протоколы вроде https.
WPA2 – один из самых распространенных протоколов безопасности сетей Wi-Fi, который используется в большинстве современных устройств.