Взвешенные и счастливые-7: 6 выпуск (видео)
2017-10-06 18:59
Взвешенные и счастливые-7: 6 выпуск (видео)
Взвешенные и счастливые-7.
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В новом выпуске шоу прекрасную половину пары одели в костюмы мочалок, передает Rus.Media…! Сначала испытание показалось участникам забавным, ведь женщины выглядели смешно и неповоротливо, спускаясь по крутому склону.
Там они набирали воду, после чего задачей мужчин было – вытащить их обратно с дополнительным весом и слить воду в контейнеры конкурентов. Кроме того, команда Вячеслава решила объединиться против соперников – участников Марины. Что же они придумали?
Толстяков ждала «Битва лузеров» – конкурс на выбывание. Женщин прикрепили бумажными канатами к деревянным кругам. Задачей мужчин было размягчить крепления с помощью специальных бомбочек из грязи и воды.
Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 6 от 05.10.2017 – часть 1:
Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 6 от 05.10.2017 – часть 2:
Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 6 от 05.10.2017 – часть 3:
Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 6 от 05.10.2017 – часть 4:
Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 6 от 05.10.2017 – часть 5: