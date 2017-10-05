Взвешенные и счастливые-7: 5 выпуск (видео)

despravda | 05.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-05 21:42

Взвешенные и счастливые-7: 5 выпуск (видео)
В выпуске шоу участников ждало очень неожиданное испытание – обмен супругами!

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Проходить испытания и тренироваться им пришлось в паре с чужим мужем или чужой женой, передает Rus.Media.

А распределяли пары победители прошлой недели. Они воспользовались этой возможностью и сделали все, чтобы ослабить сильных соперников. Но никто и не подозревал, какими новыми симпатиями и приступами ревности обернулся этот эксперимент. Повлиял ли такой обмен на похудение толстяков?

Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 5 от 28.09.2017 – часть 1:

Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 5 от 28.09.2017 – часть 2:

Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 5 от 28.09.2017 – часть 3:

Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 5 от 28.09.2017 – часть 4:

Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 5 от 28.09.2017 – часть 5:

Похожие записи

Об авторе

despravda