Взвешенные и счастливые-7: 5 выпуск (видео)
2017-10-05 21:42
Взвешенные и счастливые-7: 5 выпуск (видео)
В выпуске шоу участников ждало очень неожиданное испытание – обмен супругами!
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Проходить испытания и тренироваться им пришлось в паре с чужим мужем или чужой женой, передает Rus.Media.
А распределяли пары победители прошлой недели. Они воспользовались этой возможностью и сделали все, чтобы ослабить сильных соперников. Но никто и не подозревал, какими новыми симпатиями и приступами ревности обернулся этот эксперимент. Повлиял ли такой обмен на похудение толстяков?
Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 5 от 28.09.2017 – часть 1:
Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 5 от 28.09.2017 – часть 2:
Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 5 от 28.09.2017 – часть 3:
Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 5 от 28.09.2017 – часть 4:
Смотреть Зважені та щасливі-7 онлайн – выпуск 5 от 28.09.2017 – часть 5: