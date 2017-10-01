Взрывы в Калиновке. Стало известно о десятках погибших
01.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-01 09:46
Взрывы в Калиновке. Стало известно о десятках погибших
Погибшие от артударов в Калиновке все же есть.
Во время чрезвычайной ситуации в Винницкой области из опасных территорий эвакуировали тридцать тысяч человек, передает Rus.Media. Однако, местные забыли о собственных животных. Конечно, не все, но большинство.
Погибли десятки домашних животных, в частности собак и кошек. Так же десятки — травмированы осколками. И сейчас все четвероногие не только ищут помощи у людей, но и новых хозяев.