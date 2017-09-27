Взрывы под Калиновкой эвакуировано 22 тысячи жителей
2017-09-27 07:18
Взрывы под Калиновкой эвакуировано 22 тысячи жителей
Из взрывоопасной зоны на территории вблизи Калиновки эвакуировали 22 тыс. жителей.
Из зоны пожара на территории арсенала г, передает Rus.Media. вблизи Калиновки эвакуировали 22 тысячи жителей.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гыжко.
«Уже полностью эвакуированы жители. Калиновка, а также пяти близлежащих сел. Всего 22 тысячи жителей. Сейчас в райцентре находятся только военные и спасатели», – сообщил Гыжко.
По его словам, с Калиновской районной больницы до медицинских заведений Винницы эвакуировали всех больных, которые находились на плановом лечении. Также вывезли из города жителей общежитий местного училища.
Между тем въезды в Винницкой области, а также до Калиновского района и места локализации пожара на военных складах перекрыты, чтобы обеспечить беспрепятственное движение автобусов, которые вывозят людей и спецтехники, которая направляется на ликвидацию пожара.