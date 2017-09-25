Взрыв в Харькове: бывший боец АТО подорвал себя гранатой
2017-09-25 09:34
Взрыв в Харькове: бывший боец АТО подорвал себя гранатой
Взрыв произошел в воскресенье вечером, 24 сентября.
Сотрудники полиции установили новые обстоятельства взрыва в жилом доме в Харькове, передает Rus.Media. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.
Так, правоохранителями установлено, что 23-летний парень покончил с жизнью, взорвав себя гранатой между 7 и 8 этажами жилого дома.
“Информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 24 сентября в 20:30. Жители 16-этажного дома на улице Мохначанская, 83, услышали взрыв и немедленно позвонили по номеру 101. На место происшествия выехали пожарные, эксперты взрывотехнического управления, медики и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции”, – говорится в сообщении.
В подъезде дома между 7 и 8 этажами на пожарной лестнице было обнаружено тело мужчины.
Как стало известно, 23-летний житель дома подорвал себя гранатой. Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты “Ф-1”.
Открыто уголовное производство по ст 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой (самоубийство).