“Взрыв был очень сильный, у меня был шок”: под Киевом в жилой дом прилетел снаряд
2017-09-22 16:51
“Взрыв был очень сильный, у меня был шок”: под Киевом в жилой дом прилетел снаряд
Об инциденте сообщила жительница пострадавшего дома Татьяна.
В ночь с 21 на 22 сентября в жилой дом в Боярке прилетел снаряд, передает Rus.Media. Об этом сообщила жительница пострадавшего дома Татьяна. По ее словам, ночью, когда вся семья спала, произошел взрыв.
“Дом типа “таунхаус”, всего три этажа. Снаряд прилетел в крышу над входной группой. У нас квартира занимает 2-3 этаж. Если бы снаряд прилетел на десять сантиметров ниже, попало бы в газовую трубу. Поврежденный, в основном, крышу, осколки разлетелись и повредили автомобили. Из жильцов никто не пострадал. Взрыв был очень сильный. У меня был шок. Я думала, что это более безопасное место для меня и моего ребенка”, – сказала она по телефону.
По ее словам, утром все было огорожено полицейской лентой.
Отметим, Боярка расположена в Киево-Святошинском районе Киевской области.