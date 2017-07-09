Выведено ГМО-кукурузу, которая сама защищает себя от вредителей
В США ученые активно работают над изобретением ГМО-культур. Недавно Агентство по охране окружающей среды США позволило культивировать генетически модифицированную кукурузу. Сорт получил название SmartStax Pro.
Он производит два токсины, для производства которых в растение были внедрены гены почвенных бактерий. Эти токсины способны отравлять личинок насекомых, опасных для кукурузы. Кроме того, у кукурузы есть РНК, которые “отключают” ген, отвечающий за жизнедеятельность насекомых. По словам ученых, РНК и токсины не вредят организмам млекопитающих, в том числе человека. Они разрушаются в кишечнике, сообщает
meddaily.ru.
Кстати, на американском рынке уже есть ГМО-лосось. Противники генетической модификации говорили, что рыба будет вредна не только человеку, но и другим рыбам, если она попадет на свободу. Поэтому сейчас модифицированного лосося разводят в специальных резервуарах в Канаде и Панаме. Рыба является стерильной, чтобы исключить скрещивание в дикой природе при случайном попадании генетического мутанта за пределы резервуаров.
Вообще это Атлантический лосось с внедренным геномом Тихоокеанского чавычи (тоже лососевые). Этот ген позволяет ускорить рост рыбы. В перспективе рыбу можно будет выращивать прямо на суше, рядом с крупными городами.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым