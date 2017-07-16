Выведена формула идеальной фигуры: делайте это 6 часов в день
Исследователи из Соединенных Штатов Америки сообщили, что им удалось разработать рецепт идеальной фигуры. Чтобы снизить вес и прийти в нормальную форму, большинству людей достаточно просто уделять больше времени физической активности.
При этом, совсем не обязательно тратить время на изнурительные тренировки, — заменить их может обычная ходьба. Она способна положительно сказаться на общем тонусе организма человека и помогает снизить вес.
По информации специалистов, для того, чтобы снизить свой вес, нужно ходить как минимум 6 часов в день, пишет ladyhealth. Однако, если такой возможности нет, то тогда не помешают физические упражнения, которые ускорят сброс веса. Это может быть как легкий фитнес, так и упражнения дома.
В целом, повышенная физическая активность в короткий срок позволит вернуть человеку красивую фигуру. При этом совсем не обязательно отказываться от каких-либо отдельных продуктов — при достаточной активности рацион питания может оставаться неизменным.
В целом, ученые говорят о том, что образ жизни влияет на фигуру человека и его нужно менять для того, чтобы прийти в хорошую физическую форму. Исследование также показало, что риск развития ожирения снижался даже при стоячей работе. Как у мужчин, так и у женщин снижалась вес, если они проводили много времени стоя. Если такой возможности нет, ученые советуют ходить пешком из дома до работы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым