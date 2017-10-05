Высший эшелон: как красятся первые леди — оценивают и критикуют визажисты (фото)
2017-10-05 18:02
Высший эшелон: как красятся первые леди — оценивают и критикуют визажисты (фото)
7 жен президентов, где они с блеском проявляют себя, а где их макияж идет вразрез с деловой репутацией.
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Жена президента — почетное звание во всех отношениях, передает Rus.Media. Обычно вместе с почтенным статусом в обществе у таких женщин также появляется и широкий круг прямых обязанностей, согласно которым они должны не только сопровождать мужа на важных мероприятиях, но и всегда выглядеть безупречно. За безупречный имидж спутниц лидеров стран, как правило, соответствует целый штат стилистов и визажистов. Именно они в деталях прорабатывают бьюти-образы первых леди, подбирая для них наиболее подходящие прически и макияж. На последнем, кстати, мы решили остановиться подробнее и обратились за комментариями к национальным визажистам брендов Urban Decay, Giorgio Armani и Revlon. В нашем материале вы узнаете их профессиональное мнение об основных акцентах и ошибки в макияже 7 жен президентов. Давайте посмотрим, где они с блеском проявляют себя, а где их макияж идет вразрез с деловой репутацией.
В одном из своих интервью супруга на тот момент действующего лидера США Мишель Обама заявила, что жена президента — «одна из лучших должностей в мире». Неспроста верная спутница Барака Обамы назвала свою деятельность именно «должности», ведь на самом деле на хрупкие плечи спутницы президента всегда возлагается целый ряд полномочий. Первые леди обязаны не только выполнять свои социальные миссии, но и всегда выглядеть так, чтобы на них хотелось равняться. Одна из главных деталей во внешнем виде каждой первой леди — это макияж. Он должен подчеркивать естественную красоту, но при этом быть максимально скромным и ненавязчивым. Однако некоторые жены президентов довольно часто нарушают эти негласные правила и решаются на яркие эксперименты.
В нашей галерее мы вместе с профессиональными визажистами проследим, каких принципов в мейке придерживаются 7 самых ярких первых леди, а также подробно разберем их бьюти-ошибки. Возможно, полезные советы, мейкап-гуру брендов Urban Decay, Giorgio Armani и Revlon дали спутницам важных государственных деятелей, когда-нибудь пригодятся и вам.