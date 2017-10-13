Вырывать волосы из носа — смертельно опасно!
2017-10-13 10:35
Вырывать волосы из носа — смертельно опасно!
Немедленно прекрати! И ты не застрахован!
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У тебя скоро важное свидание, и ты решил, что торчащие из носа заросли не добавят тебе шансов зайти к барышне на кофе? Кажется, бывшая где-то здесь забыла пинцет для выщипывания бровей, он-то и сослужит тебе службу… Будь осторожен: ты на волосок от смерти, передает Rus.Media.
Первое, что с тобой случится обязательно, вздумай ты выщипывать волосы в носу, — взвоешь от боли и адски расчихаешься (увы, проверено на собственном опыте). Дальше начинаются не гарантированы, но очень вероятные бонусы. Волосяная луковица какого из выдернутых волос может не понять, куда ей теперь расти, и волосы начнут расти под кожей куда попало. А там уже и до образования гнойника недалеко.
Отдельные счастливчики в Сети рассказывают, как в таких случаях у них сначала раздувало полноса, а потом, когда фурункул лопался, из него снаружи носа торчали длиннющие волосы. Но это им еще повезло. Ты, наверное, слышал, что волосы в носу выполняют функцию фильтра — не пускают дальше в организм много всякого ненужного типа пыли и вирусов. Поэтому логично, что сам фильтр — штука довольно грязная. В частности, у корней волос толпится масса всякой вредной микроскопической живности. Вырывая с корнями волосы, ты оставляешь микроранку, то есть открываешь всей этой братии дорогу прямо в твою кровеносную систему. Если подумать, то много женщин регулярно таким варварским способом удаляют со своего тела целую кучу волос — и ничего. Но они это делают совсем в других местах. А ты сейчас в trigonum mortis — «треугольнике смерти»!
Врачи так называют носогубный треугольник. Самостоятельные инвазивные действия в этой зоне могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Дело в том, что здесь расположено множество сосудов артериальной и венозной сети. Причем эти вены почему-то, в отличие от вен в других частях тела, именно здесь не оснащены клапанами. В результате любая дрянь, попавшая из этой зоны в кровеносную систему, легко доставляется непосредственно в твой прекрасный мозг.
Разумеется, занести инфекцию можно не только выщипывая (или вистригая маникюрными ножницами, что не менее травматично) волосы в носу, но и, например, выдавив какой-то коварный прыщ, который на самом деле окажется фурункулом. Здесь даже необязательно ковырять его грязными ручищами: при нажатии гной и так проникает в основном не наружу, а внутрь, то есть в кровь. Врачи настоятельно рекомендуют справляться с сильными воспалениями в этой области с помощью хирурга. В некоторых случаях тебя даже могут госпитализировать. А если докучают, например, черные точки на носу, тут тебе поможет косметолог и подобранные им химические пилинги. Если наплевать на технику безопасности, то, может, все обойдется, а может, схлопочешь всякие интересные осложнения вроде абсцесса мозга или гнойного менингита.
Что же делать с волосами, спросишь ты? Ну, или ходи с ними горд, потому что живой, или купи специальный триммер, который их укоротит аккуратно и нетравматично. Вуаля.