Выявлены основные причины появления лишнего веса – дело не в питании или физической активности
17.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Самой распространенной причиной ожирения признан дисбактериоз, ведь нарушение микрофлоры кишечника мешают организму корректно перерабатывать жиры и сложные углеводы в энергию. Поэтому минеральные вещества концентрируются в жировых отложениях.
Кроме того, вещества, содержащие бисфенол, а также использование пластиковой посуды провоцируют нарушения метаболизма, пишет cikavosti.com. А третье место среди неожиданных причин, которые вызывают ожирение, ученые отдали кондиционеру. Если организм человека перестает самостоятельно контролировать температуру тела, начинает
тратить значительно меньшее количество калорий. Поэтому и увеличивается вес.