Выявлено вечернее фактор, который может спровоцировать развитие рака

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Энергосберегающие лампочки нового поколения способны вызывать онкологические заболевания, включая рак груди. К такому выводу пришли ученые.

“Новейшие лампочки имеют в своем спектре свет, япектр которого соответствует
естественном дневном, — отметил руководитель работ профессор Абрам Хаим. — Это приводит к нарушению работы биологических часов организма человека, если в ночное время суток он улавливает дневной свет».

Следствием этого биологического сбоя является прекращение выработки организмом особого гормона — мелатонина, который, по мнению современной науки, имеет способность защищать от образования злокачественных опухолей. О такое пишет invaders.com.ua.
 

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