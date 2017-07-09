Выявлено вечернее фактор, который может спровоцировать развитие рака
09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Энергосберегающие лампочки нового поколения способны вызывать онкологические заболевания, включая рак груди. К такому выводу пришли ученые.
“Новейшие лампочки имеют в своем спектре свет, япектр которого соответствует
естественном дневном, — отметил руководитель работ профессор Абрам Хаим. — Это приводит к нарушению работы биологических часов организма человека, если в ночное время суток он улавливает дневной свет».
Следствием этого биологического сбоя является прекращение выработки организмом особого гормона — мелатонина, который, по мнению современной науки, имеет способность защищать от образования злокачественных опухолей. О такое пишет invaders.com.ua.