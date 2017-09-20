Выявлено основную причину развития диабета – это не вес или неправильное питание
Плохие взаимоотношения коллектива с руководителем могут не только испортить настроение, но и подорвать здоровье. Так, американские ученые убеждены, что хронический стресс на работе может привести к развитию болезней сердца и сахарного диабета.
Подробнее об этом рассказал заместитель директора Института поведенческой медицины при университете Огайо доктор Джон Шеридан, который убедился, что за регуляцию иммунитета и кровяного давления соответствует стероидный гормон кортизол. При хроническом стрессе его высвобождается очень много. Избыток этого гормона может привести к различным воспалениям и хронических болезней, повышенного
кровяного давления, ослабление иммунитета и сбоев в работе щитовидной железы. Когда человек в общении с начальником чувствует частый, а и ежедневный стресс, его иммунитет начинает борьбу с инфекцией, которой не существует. При этом в организме развиваются воспалительные процессы, и все заканчивается появлением серьезных проблем со здоровьем.
Кроме упомянутого есть не менее неприятный факт-если человек чувствует, что на работе ее не ценят, это приводит к нежеланию работать дальше. А потому сильное нервное напряжение — следствие эмоциональных нагрузок. В зависимости от его интенсивности
изменяется и влияние на организм: если вовремя не распознать и не снять напряжение, то она может перейти в стадию невроза.
Джон Шеридан советует принимать антидепрессанты, которые помогут снять стресс и волнения по этому поводу. Эти препараты избавляют человека от подавленности, апатии, чувства страха и плохого настроения. Но лучше, конечно, по возможности,
изменить неприятное среду, а не злоупотреблять антидепрессантами.