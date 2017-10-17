Выявлено основную причину появления лишних килограммов, это не зависит от рациона или физической активности
Люди полнеют… через ссоры. Таковы результаты исследования британских ученых из Союза гомадського здоровья. Оказывается, в семьях, где часто ссорятся, изменяется жировой метаболизм.
Как показали наблюдения, мужчины и женщины с практикой ожесточенных споров и затяжных депрессий, которые возникали спустя, сжигали меньше калорий после еды. Поэтому за день могло набежать до 100 неиспользованных калорий. А это выливалось в набор лишних 5,4 килограмма в год, которые было очень трудно сбросить с помощью диет и физических нагрузок.
И, как обнаружили исследователи, наиболее негативный эффект наступает, если выяснять отношения за столом. Кроме набора веса, у людей, которые конфликтуют, повышаются инсулин (сахар) и триглицериды (жиры) в крови после потребления пищи.
Хотя в этом есть определенный положительный эффект, говорят ученые из Мичиганского университета. Проведя исследование с участием пяти тысяч мужчин в возрасте 20 — 47 лет, они говорят, что вес мужчины прямо пропорциональна его способности хранить верность партнерше. То есть тучный мужчина-не предаст! В группе мужчин
с избыточным весом процент измен жен или постоянных партнерш составлял 24%, а вот среди худых и мужчин спортивного телосложения-аж 75%.
А ранее немецкие ученые провели аналогичное исследование и на примере тысячи мужчин в возрасте от 31 до 60 лет вывели такую же закономерность…