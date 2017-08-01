Выяснено, какие действия продлевают жизнь даже в старости
Американские ученые из Гарвардского университета назвали эффективный способ продления жизни во взрослом возрасте. Соответствующее исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.
Специалисты уверены, что постепенный переход к здоровой диете, основанной на употреблении продуктов из цельного зерна, овощей, фруктов, орехов и рыбы, вместе с одновременным снижением доли красного мяса и напитков с сахаром, существенно снижают риск преждевременной смерти.
Ученые отследили изменения в пищевых пристрастиях около 74 тысяч взрослых в течение 12-летнего периода (1986-1998 годы), после чего в той самой группе людей проанализировали возникновения в последующие 12 лет (1998-2010 годы) факторов, связанных с риском преждевременной смерти, пишет newsyou.info. Эксперты считают, что средиземноморская диета и подход DASH (Dietary approaches to stop hypertension) являются наиболее приемлемыми режимами питания.
Наша справка: средиземноморская диета включает в себя высокую долю плодов, овощей, бобов, орехов, семян, хлеба и других хлебных злаков, активно используется оливковое масло, в пищу идут умеренные количества рыбы и небольшое количество мяса, а также много сыра. Разрешается умеренное потребление красного вина (обычно с едой).
DASH-диета (диетологический подход к лечению гипертонии) это проверенная модель питания для снижения давления крови у больных с гипертонией. Диета DASH включает большее количество фруктов овощей, круп, орехов и бобовых, а также включает рекомендации по молочным продуктам с низким содержанием жиров или без них.
-
Оксана Терентьева