Выяснена настоящая причина, почему девушка не хочет, чтобы ты делал ей куннилингус
2017-10-07 18:43
Выяснена настоящая причина, почему девушка не хочет, чтобы ты делал ей куннилингус
Крепись, читатель, у ученых для тебя плохая новость.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Ученые из канадских университетов Святого Фрэнсиса Хавьера и Куинса опубликовали в издании «Вестник сексуальных исследований» результат своего сексуального исследования, передает Rus.Media. Честно говоря, могли бы и не публиковать и вообще сжечь все доказательства существования подобного исследования, ведь оно может привести к тому, что в мире распадется миллион пар!
Впрочем, раз результаты уже опубликованы, мы не будем скрывать от тебя правду.
Вероятно, ты замечал, что иногда девушка не хочет, чтобы ты занимался с ней оральным сексом. Уточним: чтобы делал ей куннилингус. Вероятно, ты даже задавался вопросом, почему она не хочет. Поздравляем, ты узнаешь истинную ответ не от девушки, а от науки.
Упомянутые выше ученые провели опрос среди 806 человек, которые ведут активную половую жизнь. Были заданы вопросы, от которых любая бабушка упала бы в благородную обморок, ведь все вопросы касались сексуальных привычек респондентов. В частности, почему женщины не хотят, чтобы партнеры делали им кунилингус.
Оказалось, что женщины добровольно отказываются от куннилингуса, потому что не хотят отвечать партнеру тем же! То есть делать ему минет. Да, представь себе. Обидно, верно? (Особенно учитывая тот недавно установленный факт, что куннилингус полезен для здоровья.)
Поэтому, когда партнерша в следующий раз на твое предложение заняться с ней оральным сексом вежливо ответит «Спасибо, не надо», можешь воскликнуть: «Я знаю почему!» Не уверены, конечно, что это поможет, но хотя бы покричишь.