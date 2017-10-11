Выходы звезд в кружевных комбинезонах – Гипюровый кошмар
2017-10-11 15:22
Выходы звезд в кружевных комбинезонах – Гипюровый кошмар
Выбор далеко не всегда оказывается удачным.
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Кружевные комбинезоны в последние пару лет составили серьезную конкуренцию платьев в пол – все больше звезд выбирает для выхода на красную дорожку, однако выбор далеко не всегда оказывается удачным.
Звездные образы в кружевных комбинезонах, которые превратили их появление в настоящий гипюровый кошмар!, передает Rus.Media.
Не удержалась от такого комбинезона и Лолита. Что тут скажешь… Смело!
Алессандра Амбросио может похвастаться идеальной фигурой, но не вкусом — поклонники супермодели так и не поняли, зачем она надела фиолетовые… эмм… трусы (?) под черный кружевной комбинезон.
Не слишком удачным оказался выход и у Виктории Бони — телезвезда также выглядела довольно странно в своем кружевном наряде.
А Тайру Бэнкс комбинезон из гипюра и вовсе сделал… квадратной!
Разумеется, мы не могли не включить в нашу подборку и Ким Кардашьян, сразившую всех наповал (в прямом смысле слова) «беременным» «голым» выходом в прозрачном кружеве.
Блестящие «галифе» и прозрачный верх Деми Ловато также вошли в наш топ модных провалов…
… как и сомнительный выход Донателлы Версаче в кружевной вариации костюма Женщины-Кошки.
И настоящая вишенка на нашем «антиторте» — очередной «голый» выход Дженнифер Лопес.