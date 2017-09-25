Выборы в Германии – появились данные экзит-полов
2017-09-24 20:31
Выборы в Германии – появились данные экзит-полов
Стало известно, кто побеждает
Объединение партий ХДС/ХСС побеждает на выборах в немецкий парламент, а канцлером снова становится Ангела Меркель, передает Rus.Media.
Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, распространенных после закрытия избирательных участков,
Сообщается, что партия Ангелы Меркель набирает 32,25%.
Второе место, как и прогнозировалось, занимает Социал-демократическая партия Мартина Шульца, набирая 20% голосов.
На третьем месте – партия “Альтернатива для Германии” – 13,5%.
Всего в выборах принимали участие 42 партии. Отметим, проходной барьер на выборах – 5%. Активность избирателей составила (по состоянию на 16:00 по местному времени, 17:00 – по Киеву) – 41%.
Ранее “Обозреватель” писал о том, как выборы в Германии повлияют на Украину.
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