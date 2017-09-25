Выборы в Германии: Почему триумф Меркель является провальным
2017-09-25 13:38
Выборы в Германии: Почему триумф Меркель является провальным
В результате вчерашних выборов Путин обзаведется “громкоговорителем” в Бундестаге, а правящая коалиция заметно “позеленеет”.
Результаты немецких выборов, на первый взгляд, выглядят вполне сподіваними и даже слегка нуднуватими. Меркель-чемпион, и остается у руля на четвертый срок. Социал-демократы, как водится, вторые. Ну, попала в Бундестаг “путинская альтернатива для Германии” – что же поделаешь, ни для кого неожиданностью это тоже не стало.
На самом деле, все совсем не так. И, кажется, немецкая политическая реальность стоит на пороге колоссальных изменений.
Во-первых, нынешние результаты выборов – худшие для ХДС/ХСС с 1949 года. Несмотря на лидерство на выборах, результат получился далеко не лучший. При том подавляющее большинство голосов, которые потеряли от предыдущих выборов христианские демократы (в прошлый раз они имели 41%), пошла именно в активы “Альтернативы для Германии”.
Вторая проблема заключается в социал-демократах. Которые набрали 20,8%, что для них тоже есть антирекородом. При том сегодняшний лидер партии, Мартин Шульц, кажется решил, что падение рейтинга – это результат участия в коалиции с ХДС/ХСС. И уже публично объявил, что в коалицию больше не будет поступать, а пойдет подращивать рейтинг на оппозиционных хлебах. Соответственно, христианским демократам придется искать других партнеров в коалицию.
Здесь-то и начинаются проблемы. Третье место занимает “Альтернатива для Германии” с почти 13% голосов. В большинстве регионов бывшей ГДР финишировала второй, получив около 20% голосов. Впрочем, приглашать ее к коалиции Ангела Меркель, к счастью, не собирается. К этому следует добавить, что из шести партий, которые попали на этих выборах в Бундестаг, пятое место заняла партия “Левые”, которая набрала около 9%. И которая, в свою очередь, славится крайне лояльным отношением к России, и не против отменить если не все, то заметную часть антироссийских санкций. С этой партией – как и с “АдН” – Ангела Меркель еще в ходе избирательной кампании торжественно пообещала коалиции не создавать.
Таким образом возможных кандидатов на блокировку с христианскими демократами остается ровно два – партия “Свободные демократы”, пришедшие к финишу четвертыми с показателем в 10,5%, и “Зеленые” с 8,9%.При том, для получения большинства в коалицию придется взять обоих.
Здесь и кроются потенциальные проблемы. Начиная от того, что поделить министерские портфели между тремя политсилами будет заметно сложнее, чем между двумя – и заканчивая тем, что у “Свободных демократов” есть своя концепция новой миграционной политики для Германии, которую Мерель, получив эту политсилу в коалицию, игнорировать уже не сможет. К этому следует добавить крайне левые взгляде, которых придерживается немало членов и должностных лиц немецких “зеленых”. Которые, к слову, не очень гармонируют с политическими преференциями ХДС/ХСС. И однозначно не упростят и без того неслабко испорченные отношения с США. Все это вкупе вынуждает немецких экспертов говорить о небольшую надежность будущей коалиции И возможные скорые перевыборы в Бундестаг.
Во всей этой истории, на самом деле, есть один приятный момент. Немецкие “зеленые” вполне могут получить должность министра иностранных дел Германии. А именно представитель “зеленых” на этой должности, Йошка Фишер, был едва ли не наиболее проукраински настроенным из немецких политиков того времени. Он и места своего едва не лишился из-за щедрую раздачу виз украинцам. При том немецкие “зеленые” и теперь в больших друзьях Владимира Путина не значатся.
Впрочем, несмотря на эти политические подробности, наибольший шок у немцев вызвала все-таки победа “АдН”. Чиновники которой не только проповедуют немецко-российскую дружбу, но и за считанные дни перед выборами призывали с уважением относиться к памяти о подвиге простых немецких солдат, которые служили в вермахте. Теперь эти пророссийские нацисты, получив более полусотни мандатов в расширенном до 709 мест Бундестаге, станут неотъемлемой частью новой немецкой политической реальности. Что уже привело к акциям протеста во многих немецких городах – и, не исключено, приведет к невиданной поляризации в относительно спокойной и корректной немецкой политической системе.