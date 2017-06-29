Выборы ректора из одной кандидатуры
Недавно в Черниговском национальном технологическом университете выбрали руководителя вуза.
“Все было похожим на выборы, которые периодически проводятся в нашем государстве. Избирательная комиссия, зал, кабинки для голосования, а еще – наблюдатели и представители СМИ”, – пишет газета “Деснянская правда”.
Единственный кандидат на должность ректора – доктор экономических наук, профессор Сергей Шкарлет, набрал 609 голосов. Что составляет 89,04 процента от общего количества избирателей (684 человека).
То есть, действительно – все похоже на выборы. Но – времена Советского Союза, когда был один кандидат. От нерушимого блока коммунистов и беспартийных.
Деканы факультетов университета ставят в заслугу Сергею Шкарлету присоединения к вузу двух других заведений, создания успешной комнады, в которой комфортно ректорам и …все. Как на меня, весьма сомнительные достижения. Тем более, если еще добавить ликвидации украинской кафедры, возглавляемой Людмилой Зиневич.
И йне слышали мы про какие-то инновационные разработки технарей с чернигивсего “политеха”. В конце концов, 122 место Черниговского технологического вуза в рейтинге вузов Ураины сводит на нет все восторженные слова деканов, которым просто комфортно жить на деньги студентов под руководством красивого ректора Шкарлета.
Интересно, а кум Шкарлета – одізний Дмитрий Табачник телеграмку прислал из Израиля, где он скрывается от украинского правосудия?Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым