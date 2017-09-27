Выберите форму носа, а мы расскажем о вашем характере
2017-09-27 14:11
Выберите форму носа, а мы расскажем о вашем характере
Израильский ученый Авраам Тамир из университета им. Бен-Гуриона пришел к довольно неожиданному выводу.
По его мнению, форма носа может рассказать о нашем характере больше, чем мы сами. Проверим?
1. Нубийский нос
Обладатель такого носа – это настоящий оптимист, который найдет выход из любой ситуации. Кроме того, вы достаточно интересны, а также всегда стремитесь помочь другим.
2. Греческий нос
Вы достаточно практичны как в жизни, так и в делах. Держаться пытаетесь, как правило, в стороне, так как слишком сильное внимание к себе вы не любите. Чувства и эмоции выражаете редко, но к близким людям вы всегда храните верность.
3. Римский нос
Вы мыслите нестандартно, в конфликтных ситуациях действовали очень самоотверженно, до последнего защищая свою точку зрения, а ради достижения поставленной цели вы готовы пойти на многое.
4. Орлиный нос
Под вашим чутким руководством любая затея обречена на успех. Или это что-то формальное или неформальное. Все это потому, что в работе вы ведете себя предельно честно.
5. Курносый нос
Ваша непредсказуемость и спонтанные решения не очень нравятся окружающим людям. При этом принцип «меньше слов, больше дела» — это точно о вас.
6. Прямой нос
Вы настоящий ураган! Ваши чувства всегда преобладают над разумом, а окружающим лучше никогда не вступать с вами в спор, потому что пощады от вас они не дождутся.
7. Нос с небольшой горбинкой
Вы очень щедры и никогда не оставите близких в беде, но окружающие вас люди часто вас не ценят. А зря! Ведь вы человек тонкой душевной организации и обидеть вас достаточно просто.
8. Нос с горбинкой
Вы обладатель достаточно мягкого характера, знаете, что такое искренняя любовь, и с удовольствием дарите ее близким. Лучше других умеете дружить и слушать.