Вы зря не просите помощи у своего Ангела Хранителя! Вот как это делать правильно
2017-10-07 19:26
Вы зря не просите помощи у своего Ангела Хранителя! Вот как это делать правильно
Ему можно надоедать постоянно, как любимому святому, как самому близкому другу:.
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Ты зря не прибегаешь серьезно к помощи своего Ангела-хранителя!, передает Rus.Media.
Ему можно надоедать постоянно, как любимому святому, как самому близкому другу:
«Помоги мне, пожалуйста! Помоги, Милостивый и пресветлый Ангеле, — сделать мне эту работу, которую так делать не хочется; помоги — непосильную тяжесть донести; помоги: не подумать! не сказать! не сделать! — н е н у ж н о г о…» И так — во всех случаях жизни.
А то говорят: мы одинокие, нет у нас настоящих друзей. Обижаем своего Ангела… Сколько будешь жить, лучшего друга не найдешь. Волнуешься, например, о своих неверующих близких — молись их Ангелам-Хранителям, чтобы они привели их к вере. Читаешь канон своему Ангелу и можешь добавлять: «Ведь это я Вам кланяюсь, и всей душой молюсь: заступитесь за дарованные вам Богом души, помогите им спастись…»
Не думай, что это бесполезно: они увидят твое горячее сострадание к тем, кого им поручено опекать, — и обязательно что-нибудь сделают, чего мы не в силах. Ведь и ты, если кому-то не безразлична твоя работа — невольно стараешься сделать ее лучше.
«Разговор с Ангелом-Хранителем»
Вы познакомитесь со своим Ангелом-Хранителем и сможете поговорить с ним, наладить коммуникацию, задать интересующие Вам вопросы, узнать у него свое предназначение, попросить его помощи и защиты. Это прояснит ваши цели, направления развития и желаемые изменения в жизни.
Перед практикой возьмите за основу свое желание – чего хотите достичь или изменить в своей жизни. Подумайте о чем Вы хотите спросить или попросить у своего Ангела-Хранителя.
Вы сможете спросить у Ангела – на правильном пути, что Вам изменить в своем выборе, движении, направлении и в целом в жизни (например, вы хотите реализовать себя в каком-то деле, создать семью или достичь определенного уровня доходов).
Вы сможете увидеть своего Ангела-Хранителя (или Ангелов, их может быть несколько), поговорить с ними, почувствовать их поддержку и реально ощутить удивительную помощь ваших Ангелов! Радуйтесь этим встречам и обязательно благодарите за помощь, любовь, благословение!
Возвращайтесь и запишите, что Вы поняли из разговора с Ангелом, узнали ли Вы свое предназначение, увидели новые возможности для своей самореализации и достижения желаемого в своей жизни.
Встреча с Ангелом? Что рассказал и показал Вам Ангел-Хранитель? Как он выглядел? Что видели, чувствовали? Как себя чувствуете сейчас?