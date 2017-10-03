Вы удивитесь! Муж пошел на шум и увидел на своем крыльце это
03.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-02 19:46
Вы удивитесь! Муж пошел на шум и увидел на своем крыльце это
Этого мужчину разбудил шум с улицы, однако то, что он увидел на своем крыльце, поразило его!
Тим Ньютон из Аляски живет в небольшом доме с миловидной террасой. Как-то утром он спокойно спал, когда внезапно где-то за окном поднялся гам. Мужчина решил проверить, что же является причиной шума. Он взял камеру и пошел на улицу. Каким же было его удивление, когда он заметил маму-рысь и ее семеро маленьких деток, передает Rus.Media.
Именно их игривое охоты и разбудил Тима. Конечно же, он не мог не сделать фото: