Вы удивитесь, когда узнаете, как нас обманывают в соцсетях

despravda | 15.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-15 09:39

Вы удивитесь, когда узнаете, как нас обманывают в соцсетях
Чтобы собрать как можно больше лайков, пользователи идут на множество ухищрений.

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Соцсети занимают важное место в жизни современного человека. Впрочем, смотрите сами, передает Rus.Media.

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