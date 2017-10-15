Вы удивитесь, когда узнаете, как нас обманывают в соцсетях
2017-10-15 09:39
Вы удивитесь, когда узнаете, как нас обманывают в соцсетях
Чтобы собрать как можно больше лайков, пользователи идут на множество ухищрений.
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Соцсети занимают важное место в жизни современного человека. Впрочем, смотрите сами, передает Rus.Media.
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