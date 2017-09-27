Вы не поверите, что сделала американка, когда пропустила свой самолет
27.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-26 15:38
Вы не поверите, что сделала американка, когда пропустила свой самолет
Если твой самолет отправился без тебя, то можно просто создать танцевальное видео под любимый трек.
Так подумала Машид Мазудзі (Mahshid Mazooji) и привлекла к съемкам ролика почти всех, кто был вместе с ней в аэропорту города Шарлотт в Северной Каролине, передает Rus.Media. Американка опоздала на стыковочный рейс ночью, поэтому решила не расстраиваться и не злиться. Работники авиакомпании, другие пассажиры, бариста и сама Машид появились в кадре веселого видео на трек Lionel Richie – All Night Long. Заряжайтесь хорошим настроением: