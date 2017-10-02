Вы не почувствуете боли в течение следующих 5 лет!
2017-10-01 22:55
Вы не почувствуете боли в течение следующих 5 лет!
Смешайте оливковое масло и соль.
Я предлагаю вам попробовать очень интересный рецепт, передает Rus.Media. После его применения вы не почувствуете боли на протяжении нескольких лет. Соль с оливковым маслом. Это смесь для массажа, приготовленного из нерафинированного растительного масла и соли (можно использовать морскую воду). Вам понадобятся: 10 столовых ложек соли и 20 столовых ложек масла (оливковое, подсолнечное).
Целебная смесь для лечения остеохондроза.
Приготовления:
Смешайте соль и масло в стеклянной таре.
Закройте.
Через несколько дней вы получите легкую смесь.
Инструкции:
Каждое утро следует делать энергичный массаж в области шейних позвонков, где вы чувствуете боль. Сначала массируйте 2-3 минуты, ежедневно увеличивая время на 2-3 минуты, дойдя до 20 минут. После окончания массажа смочите шею теплой тканью.
Эта процедура может вызвать незначительное раздражение кожи. Поэтому после окончания массажа протрите кожу сухой салфеткой и посыпьте детским порошком.
В результате 10-дневного курса лечения стимулируется кровообращение и улучшается мышечная регенерация хряща и костной ткани. Через 8-10 дней после процедуры наблюдаются радикальные изменения.
Во время процесса очищения вы можете почувствовать небольшую сонливость или головокружение. Но это происходит не часто. Как правило, лечение остеохондроза таким образом идет без побочных эффектов и обеспечивает отличные результаты.