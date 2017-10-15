Вы будете удивлены! Назван средний возраст самых красивых женщин планеты
2017-10-15 13:51
Вы будете удивлены! Назван средний возраст самых красивых женщин планеты
Американские исследователи определили средний возраст самых красивых женщин мира, и результаты их исследования могут вас действительно удивить.
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Вот почему!
Специалисты сравнили списки самых красивых женщин шоу-бизнеса, который составляет журнал People, в период с 1990 по 2017 год, и сделали неожиданный вывод: возраст красавиц каждый раз растет, передает Rus.Media.
Так, если три десятилетия назад их средний возраст составил 33,2 года, то сейчас эта цифра увеличилась до 38,9! И это весьма логично, ведь такие женщины, как Шэрон Стоун и Мишель Пфайффер, которому исполнилось 59 лет, или 49-летняя Джулия Робертс меняют стандарты красоты, возглавляя списки красавиц из года в год.
Шэрон Стоун до сих пор красавица