Вуди призывает черниговских школьников сдавать отработанные батарейки
04.05.2017 | Социум | Комментариев нет|
В 35 школах города стартовала экологическая игра #EcoBattle. Черниговское объединение активистов «Эко Город» предлагает детям приносить в школу отработанные батарейки. За каждую из них школьники будут получать символические деньги – картонные монеты. А вот их уже можно будет обменять на весьма приятные бонусы от партнеров акции – посещение парка развлечений или получить стикеры-наклейки. Кстати, лесного жителя Вуди, который изображен на наклейках, создала черниговская художница Альбина Колесниченко. Миссия сказочного героя – мотивировать как можно больше черниговских школьников делать добрые и полезные для природы дела вместе.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым