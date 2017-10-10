Втулки от туалетной бумаги не мусор, а поле для творчества. Не спешите их выбрасывать! (фото)
2017-10-10 17:02
Втулки от туалетной бумаги не мусор, а поле для творчества. Не спешите их выбрасывать! (фото)
Мастера этого дела давно знают, что такая, казалось бы, банальная вещь, как втулка от туалетной бумаги может послужить материалом для разнообразных творческих проектов.
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Опыт показывает, что все старые и ненужные вещи можно превратить в интересные и полезные поделки для дома, передает Rus.Media. Главное, фантазировать и творить!
Мастера этого дела давно знают, что такая, казалось бы, банальная вещь, как втулка от туалетной бумаги может послужить материалом для разнообразных творческих проектов. Диапазон широкий — от необычных украшений до очень практических вещей для дома.
Мы собрали для тебя самые интересные и крайне полезные идеи для поделок из втулок от туалетной бумаги. Вдохновляйся и твори!
Поделки из втулок от туалетной бумаги
10 отличных идей
Стаканчик для растений
Втулки от туалетной бумаги изготовлены из картона, а это значит, что они более экологичны, чем пластик. Поэтому из них получатся замечательные горшки для твоих растений. И сделать их очень просто! Для этого тебе нужно всего лишь сделать четыре надреза и сложить так, чтобы они ломились внутрь и сформировали устойчивое дно стаканчика. После в таком стаканчике можно выращивать все что угодно.
Кормушка для птиц
В детстве на уроках труда мы все делали кормушки для птиц или скворечники. С помощью втулки можно создать альтернативный вариант кормушки для птиц, для этого понадобится гораздо меньше времени и материалов. Все, что тебе нужно, — намазать втулку от туалетной бумаги арахисовым маслом и посыпать кормом для птиц. После повесить ее в саду или на балконе — и все готово!
Бигуди
Самое полезное и необычное, на наш взгляд, применение втулки — это бигуди. Если намечается важное событие, а у тебя под рукой нет плойки, но есть много втулок от туалетной бумаги, тогда это просто находка для тебя! Рецепт прост: берешь втулки, накручиваешь на них сухие волосы, закрепляешь невидимками и ждешь. Ты прекрасна!
Взгляд этой женщины так и манит попробовать сделать себе такие кудри.
Гараж для игрушечных машин
У каждого уважающего себя автолюбителя должен быть такой гараж. Тебе понадобится коробка для обуви и много втулок. Приклей их к дну коробки, размести там свои автомобили. Подпиши, что это гараж, поставь на видном месте и хвастайся своей коллекцией!
Ящик для кабелей
Очень удобная и практичная вещь. Принцип тот же, что и с игрушечным гаражом. В таком ящике всегда будет царить порядок, кабели больше не будут спутываться, и ты сможешь быстро найти нужный.
Держатель для кабелей
Кабели можно хранить не только в коробке, а вот в таком удобном держателе. Это удобно для тех кабелей, которыми ты постоянно пользуешься. А если еще и сделать красивые надписи на втулках, то это станет забавным украшением твоего стола.
Держатель для упаковочной бумаги
Такие же владельцы можно сделать для упаковочной бумаги. Это удобно, ведь так она будет занимать меньше места, а также будет аккуратно сложена и перестанет разматываться.
Зажигалка для гриля
Разжечь огонь с втулками для туалетной бумаги очень просто, если вдруг под рукой нет обычной зажигалки. Возьми сухих листьев, наполни втулку и поджоги. Это поможет тебе быстро разжечь огонь и насладиться барбекю.
А если не получится, то хотя бы повеселишь родных процессом создания этого устройства.
Украшения
Из втулок для туалетной бумаги можно придумать просто бесчисленное количество декора и украшений для дома. Здесь все зависит от твоей фантазии. Вот тебе несколько лучших идей для поделок.
Подставка под смартфон
Просто и со вкусом. Добавь к втулке четыре канцелярские кнопки, чтобы сделать конструкцию устойчивой, немного декора на твой вкус, чтобы подставка стала стильной и наслаждайся своим творением.
Втулки от туалетной бумаги — это то, что мы неизбежно накапливаем и просто выбрасываем. Но почему бы не применить их для чего-то полезного? Ты теперь знаешь, как это сделать!