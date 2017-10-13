Второе судно с американским углем прибыло в Украину
2017-10-13 06:22
Второе судно с американским углем прибыло в Украину
Всего судно “Victoria” доставило в Украину 60 тысяч тонн энергетического угля из США.
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В морской торговый порт “Южный” (Одесская область) 12 октября прибыла вторая партия энергетического угля из США, передает Rus.Media. Как сообщили в пресс-службе государственного предприятия “Морской торговый порт “Южный”, партию в 60 тысяч тонн для ПАО “Центрэнерго” судно доставило “Victoria”.
В пресс-службе напомнили, что первая партия с антрацитом из США прибыла в Украину 13 сентября на борту балкера Ocean Ambitious. Менее чем за 2 суток портовики разгрузили около 62 тысяч тонн, которые в течение 21 дня 875 вагонами были направлены на ТЭС ПАО “Центрэнерго”.
По словам в. а. директора порта Виталия Жуковского, в целом за 9 месяцев текущего года на склады украинских электростанций уже отправлено 540 тысяч тонн антрацита.
“В октябре предприятие планирует проработать еще два судна с антрацитом, общим объемом более 200 тысяч тонн. Перегрузочное оборудование и производственные мощности работают без замечаний. Я уверен, что ничто не помешает нам и в дальнейшем эффективно работать”, – цитирует пресс-служба слова Жуковского.