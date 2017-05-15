Вторая волна атаки WannaCry обошла Европу, задела Азию
Ожидаемая экспертами вторая волна заражения программой-вредителем WannaCry в начале новой рабочей недели в понедельник, 15 мая, не состоялась. Об этом сообщили британские правоохранительные органы. Ожидалось, что распространенный через пораженные электронные письма уже в 150 странах вирус возобновит активное распространение. Однако аналитики не исключают такой возможности в ближайшее время, отмечает информационное агентство Reuters.
Впрочем, локальные вспышки поражения заметны в Азии. Китайские органы власти заблокировали ряд онлайн-сервисов, однако неизвестно, через кибератаки, или для их профилактики. Энергетическая компания PetroChina заявила о поражении платежных систем на ряде своих заправок, в японской полиции сообщили о двух известны случаи кибератак, одну – в больнице, еще одну – у частного лица. В Индии правительство заявило лишь о нескольких случаях атак, которые избежали крупные корпорации. В Южной Корее сообщили о девяти инцидентов вымогательство “выкупа” программой-вредителем.
В Европе предприятия, которые стали жертвой WannaCry, восстанавливают работу своих сетей. Концерн Renault-Nissan, например, в понедельник заявил о возобновлении работы своих заводов. “Следует ожидать похожих атак на регулярной основе в ближайшие дни и недели”, – озвучил пессимистичный прогноз глава французского агентства кибербезопасности ANSSI Гийом Пупар. Он допускает, что хакеры обновлять свои инструменты и учиться на ошибках.