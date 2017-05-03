Вторая смерть великого артиста в Нежине
12 ноября 2011 в Нежине произошло неординарное праздник – открытие памятника выдающемуся земляку Марку Бернесу по случаю 100-летнего юбилея. В праздничной атмосфере в театральном сквере в присутствии многочисленных гостей и жителей города под звучание песен в исполнении Бернеса был открыт памятник. Затем в знак этого события гости высадили деревья. Праздник продолжился в помещении Нежинского драматического театра им.Коцюбинского. Фото Игоря Волосянкина А сегодня, к сожалению, памятника не стало. Ночью, воры подло украли памятник своему земляку. Конечно, ради денег, которых им всегда не хватает и, пожалуй, и никогда не хватит. Потому что они – ОБЖОРЫ! Это якобы вторая смерть великого артиста … Поэтому теперь дело за полицией. Все мы знаем, что «шила в мешке не утаить». Где оно все-таки вылезет.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым