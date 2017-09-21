ВТОРАЯ ПРЕЧИСТАЯ: ЧТО ЗНАЧИТ ПРАЗДНИК И какие НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
21 сентября, православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, в народе называют второй Пречистой. Первая была 28 августа, будет еще третья – 4 декабря. Что надо знать о рождении Девы Марии, а также обычаи, традиции и приметы, связанные с праздником, сообщают Факти.ICTV.
Что значит Рождество Богородицы В этот великий день, на рубеже Ветхого и Нового Завета, в Назарете в семье праведных Иоакима и Анны появилась на свет Дева Мария, которой суждено было стать матерью Иисуса Христа. Богослужение этого дня полные радостных тонов, как на Рождество Христово или его светлое Воскресение.
Главные мотивы этой радости – конец бездетности праведных Иоакима и Анны, это начало нашего спасения, это особая роль и значение Богородицы в деле спасения человечества. Считается, что в этот день нужно просить о самом сокровенном – и Богородица обязательно поможет. Для тех семейных пар, у которых нет детей, особенно актуально в этот день молиться о рождении ребенка.
Традиции и приметы на вторую Пречистую. Многие запретов в православии связанные с постами. Но на Рождество Богородицы поста нет, то есть верующим можно есть любую пищу.
На Руси в этот день земледельцы благодарили Богородицу за собранный урожай и просили помощи в год будущий.
К Рождеству Богородицы пытались собрать весь урожай, а пасечники начинали готовить пчел к зимовке – убирать ульи. Недаром в народе ходили такие поговорки: Придет Пречистая – будет чисто-чисто.
В этот день раньше ходили друг к другу в гости. Считалось, чем больше блюд стоит на столе, тем богаче будет следующий урожай.
С давних времен в Рождество Богородицы женщины рано утром пытались уйти на водоемы. Считалось, если женщина умоется к востоку солнца, то красота ее сохранится до самой старости. Также для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.
Существовала также специальная примета на замужество: считалось, что если девушка умоется к востоку солнца, то ее обязательно посватается в этом году.
В это время на берегах водоемов ребята водили хороводы, устраивались веселые игры с выбором пары. Именно в этот период можно было целоваться без косых взглядов родителей и соседей.
Чтобы быть здоровым, в этот день сжигали старую одежду и обувь. Хорошей приметой в этот день считалось испачкать руки чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгодное предложение, связанную с деньгами и прибылью. Чтобы примета гарантированно сбылась, непременно следует наступить на веник и постоять на нем хотя бы пару минут.
Следили в этот день и за погодой. Какая погода на вторую Пречистую – такой будет и вся осень. Если на Рождество Богородицы солнечно, то и осень ждет теплая и ясная, без обильных дождей. Если же небо хмурое – осенние холода придут с дождями.