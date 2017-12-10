ВСУ приняли на вооружение новый армейский грузовик Богдан (Фото)
Черкасский завод ДП «АСЗ №2» АТ «АК «Богдан Моторс» завершил разработку конструкторской документации и выпустит первые образцы грузовых автомобилей БОГДАН (МАЗ) 6317 с новым двигателем производства компании WeichalPower (Китай). Автомобиль получил индекс 63172 и предназначен для нужд Вооруженных сил Украины.
Использование новых двигателей на автомобилях серии Богдан (МАЗ) позволили полностью отказаться отказаться от использования комплектующих российского производства по всей линейке продукции. Ранее армейские Богдан-МАЗ комплектовались российским двигателем ЯМЗ. Двигатель WeichalPower имеет схожие показатели мощности и характеристики и таким двигателем комплектуется и «линейка» армейских Кразов, что повысит унификацию армейской техники ВСУ. Следующим этапом, новые двигатели получат и другие модели линейки Богдан-МАЗ (версия 4х4 и тягач 6х6)
Грузовые автомобили Богдан (МАЗ) 63172 повышенной проходимости, оборудованные бортовой платформой, предназначенные для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог, бездорожью и местности. Оборудованы системой регулирования давления воздуха в шинах, лебедкой с тяговым усилием 12000 кгс и тросом длиной 60 метров, предпусковым подогревателем.
Новая модификация полноприводного трьохвісного автомобиля оборудованы дизельным, рядным, 4-тактным, 6-ціліндровим двигателем с турбонаддувом WP10.380E32, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 280 (380) кВт (кол.с.), максимальная скорость автомобиля – 85 км/ч, а запас хода составляет до 1447 км. Грузовая платформа объемом 27,5 куб.м способна перевозить до 11000 кг груза или 48 человек на раскладных скамейках.
Кабина оборудована 2-мя местами для экипажа со спальным местом.
Автомобиль БОГДАН (МАЗ) 63172 заинтересовал военных, и в результате принятого совместного решения ГП «АСЗ №2» АТ «АК «Богдан Моторс» и Министерства обороны Украины были проведены ведомственные испытания новой модификации автомобиля. Испытания, которые завершились в начале декабря этого года подтвердили должный технический уровень подготовки автомобиля, который обеспечивает выполнение возложенных на него задач в Вооруженных силах Украины. По результатам ведомственных испытаний автомобиль БОГДАН (МАЗ) 63172 предлагается допустить к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины в особый период.
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