ВСУ приняли на вооружение новый армейский грузовик Богдан (Фото)

magictr | 10.12.2017 | Новости | Комментариев нет

Черкасский завод ДП «АСЗ №2» АТ «АК «Богдан Моторс» завершил разработку конструкторской документации и выпустит первые образцы грузовых автомобилей БОГДАН (МАЗ) 6317 с новым двигателем производства компании WeichalPower (Китай). Автомобиль получил индекс 63172 и предназначен для нужд Вооруженных сил Украины.

ЗСУ прийняли на озброєння нову армійську вантажівку Богдан (Фото)

Использование новых двигателей на автомобилях серии Богдан (МАЗ) позволили полностью отказаться отказаться от использования комплектующих российского производства по всей линейке продукции. Ранее армейские Богдан-МАЗ комплектовались российским двигателем ЯМЗ. Двигатель WeichalPower имеет схожие показатели мощности и характеристики и таким двигателем комплектуется и «линейка» армейских Кразов, что повысит унификацию армейской техники ВСУ. Следующим этапом, новые двигатели получат и другие модели линейки Богдан-МАЗ (версия 4х4 и тягач 6х6)

Грузовые автомобили Богдан (МАЗ) 63172 повышенной проходимости, оборудованные бортовой платформой, предназначенные для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог, бездорожью и местности. Оборудованы системой регулирования давления воздуха в шинах, лебедкой с тяговым усилием 12000 кгс и тросом длиной 60 метров, предпусковым подогревателем.

Новая модификация полноприводного трьохвісного автомобиля оборудованы дизельным, рядным, 4-тактным, 6-ціліндровим двигателем с турбонаддувом WP10.380E32, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 280 (380) кВт (кол.с.), максимальная скорость автомобиля – 85 км/ч, а запас хода составляет до 1447 км. Грузовая платформа объемом 27,5 куб.м способна перевозить до 11000 кг груза или 48 человек на раскладных скамейках.

Кабина оборудована 2-мя местами для экипажа со спальным местом.

Автомобиль БОГДАН (МАЗ) 63172 заинтересовал военных, и в результате принятого совместного решения ГП «АСЗ №2» АТ «АК «Богдан Моторс» и Министерства обороны Украины были проведены ведомственные испытания новой модификации автомобиля. Испытания, которые завершились в начале декабря этого года подтвердили должный технический уровень подготовки автомобиля, который обеспечивает выполнение возложенных на него задач в Вооруженных силах Украины. По результатам ведомственных испытаний автомобиль БОГДАН (МАЗ) 63172 предлагается допустить к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины в особый период.

ЗСУ прийняли на озброєння нову армійську вантажівку Богдан (Фото)

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