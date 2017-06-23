ВСУ разыскивают 37 дезертиров из Ивано-Франковска. Список
Недавно офицеры городского военкомата опубликовали список франковцев, которые покинули свои военные части без понятным причинам.
старший лейтенант
КАРКАНОВ Юрий Владимирович
2.
лейтенант
ТАРАСОВ Александр Олегович
3.
старший солдат
Сахнова Александр Олегович
4.
старшина
ЧАПЛИНСКИЙ Руслан Ярославович
5.
старший солдат
Копысь Роман Викторович
6.
старший солдат
САЙ Павел Михайлович
7.
лейтенант
Бутко Кузьма Михайлович
8.
старший солдат
Курчевского Денис Владимирович
9.
солдат
Бойчук Дмитрий Казимирович
10.
солдат
ЕМЧУК Любомир Ярославович
11.
солдат
СТАСЮК Роман Тарасович
12.
солдат
ШПИГУНОВ Илья Алексеевич
13.
старший солдат
Шанько Назар Игоревич
14.
сержант
СТЕЦЮК Орест Валерьевич
15.
сержант
Заре Зиновий Зиновьевич
16.
старший лейтенант
Дяченко Сергей Владимирович
17.
прапорщик
Баракова Андрей Юрьевич
18.
сержант
ГРИШАЧОВ Сергей Викторович 1972
19.
солдат
СИДОРУК Иван Михайлович
20.
солдат
Гайдук Андрей Михайлович
21.
солдат
ГРИЦЕНЯК Виталий Николаевич
22.
сержант
Алеев Юрий Рафаельович
23.
сержант
МАЛЫШЕВ Александр Александрович
24.
старший солдат
Григорец Арсен Александрович
25.
солдат
ЯРЕМЧУК Владимир Михайлович
26.
солдат
Криль Михаил Ярославович
27.
старший солдат
ОБЛАЧНЫЙ Тарас Миронович
28.
солдат
Моисеев Михаил Олегович
29.
сержант
ПРОЦЬ Виталий Александрович
30.
солдат
ХМУЛЯК Руслан Михайлович
31.
солдат
ТИМОЧКО Степан Иванович
32.
старший солдат
ГОНЧАРОВ Вадим Викторович
33.
старший солдат
Мацевко Александр Сергеевич
34.
солдат
Стремительно Иван Иванович
35.
матрос
Гумен Иван Владимирович
36.
солдат
КАРПЮК Александр Дмитриевич
37.
матрос
КУЗИН Олег ВикторовичДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым