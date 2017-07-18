Вступительная кампания-2017: абитуриентам разрешили подавать заявления в бумажном виде
Министерство образования и науки разрешило абитуриентам, у которых возникли проблемы с регистрацией электронного кабинета в системе ЕДЕБО, подать заявление в бумажном виде.
Об этом говорится в письме Минобразования, обнародованном на портале Osvita.ua.
В письме отмечается, что абитуриент будет иметь возможность подать бумажное заявление в том случае, если в присутствии представителя приемной комиссии высшего учебного заведения будет проверена невозможность создания электронного кабинета.
Заявление в бумажной форме подается абитуриентом лично в приемную комиссию высшего учебного заведения. Факт подачи каждого заявления в бумажном виде регистрируется уполномоченным лицом приемной комиссии в ЕДЕБО в день принятия заявления.
Приемные комиссии вузов каждый день должны предоставить ГП Инфоресурс все данные абитуриентов, которые предоставили к ним документы в бумажной форме.
Напомним, с 12 июля в Украине абитуриенты начали подавать документы в высшие учебные заведения. В этом году подать документы можно только в электронном виде через личный кабинет на сайте ez.osvitavsim.org.ua.
Университеты дают две недели абитуриентам для подачи заявок — до 26 июля.
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