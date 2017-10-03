Встроенный чат в приложении Uber заработал в Украине
2017-10-03 18:26
Встроенный чат в приложении Uber заработал в Украине
Команда сервиса заказа такси Uber представила новые функции программы для водителей, включая долгожданный встроенный чат.
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Украина стала одной из первых стран в регионе EMEA, где появились эти функции, передает Rus.Media.
Вместо тысячи SMS
Если раньше для уточнения деталей поездки пользователям приходилось осуществлять звонки или отправлять SMS, то теперь это можно сделать в приложении Uber. В чате видно, когда сообщение будет доставлено и прочитано, а водители могут отправить подтверждение пассажиру всего одним нажатием на экран. Новая функция будет полезна при заказе поездки за рубежом, когда клиент находится в роуминге. Кстати, сегодня Uber работает в более чем 600 городах 77 стран мира.
Встроенный чат пока будет работать в тестовом режиме, а водителям доступны еще две новые функции. Во-первых, это отправка статуса поездки родным и близким, которые смогут отслеживать маршрут в режиме реального времени. Ранее такая возможность была только у пассажиров. Нововведение позволит повысить безопасность поездок для водителей.
Наконец, теперь водитель может указать не только пункт назначения после поездки, но и время прибытия. К примеру, если он планирует к 18.00 быть в центре города, система учитывает это при отборе заказов и предлагает те, что находятся на пути следования. Функция поможет эффективнее управлять графиком работы на платформе Uber.
One more thing…
Еще одно изменение в Uber позволит сократить время простоя для водителей. Теперь поминутная оплата за ожидание начисляется через 2 минуты после прибытия автомобиля, а не через 5 минут. Окно бесплатного отмены поездки также сократилось с 5 до 2 минут.
Источник: Uber