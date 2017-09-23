Встречи Порошенко и Трампа – о чем они говорили и что это означает для Украины
2017-09-22 10:11
Встречи Порошенко и Трампа – о чем они говорили и что это означает для Украины
Вчера в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом,
Вчера в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, передает Rus.Media. Переговоры продолжались больше часа. Во встрече президентов также приняли участие вице-президент США Майк Пенс, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, советник президента по национальной безопасности Герберт МакМастер, специальный представитель президента по Украине Курт Волкер и другие официальные лица.
О чем говорили Порошенко и Трамп
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была “очень продуктивной”. Украинский лидер сказал, что он доволен беспрецедентным уровнем сотрудничества между двумя странами. Также Порошенко отметил, что США полностью поддержали позицию Украины о размещении миротворческой миссии на оккупированной части Донбасса. По его словам, на сегодняшний день большое количество мировых лидеров поддерживают Украину в нашей справедливой борьбе с российским агрессором”.
Также, по словам Порошенко, в ходе встречи им удалось обсудить все вопросы в сфере безопасности. “Чрезвычайно важно, что есть общее видение нового качества сотрудничества в вопросе безопасности. Мы детально обсудили все направления расширения сотрудничества, начиная от сотрудничества с военной академией West-Point и заканчивая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами”, – сказал он.
Кроме того, президент Украины заявил о достижении договоренности с Трампом и дальше сотрудничать в проведении и поддержке реформ. “Для меня было очень важно услышать полную, очень мощную поддержку реформ, которые проходят в Украине, и положительную оценку результатов, которых мы этими реформами достигли. Это чрезвычайно важно для нас. И мы договорились, что наше сотрудничество в поддержке реформ будет эффективно продолжаться”, – сказал Порошенко.
Более того, глава украинского государства отметил, что детально обсудил со своим американским коллегой экономическое сотрудничество между двумя государствами. Президент Украины расценивает успешное размещение украинских ценных бумаг на мировых рынках как экономическую поддержку реформ, проводимых официальным Киевом.
“Инвесторы голосуют долларом за успех и доверие к украинским реформам. И мне было приятно, что большое количество из числа этих инвесторов были американские компании”, – сказал Порошенко.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил достигнутый Украиной прогресс в последние месяцы. “Я бы не сказал, что сейчас (Украина – Ред.) является удобной страной для жизни, но вы делаете ее все лучше и лучше каждый день, и я слышу очень хорошие вещи, поэтому дела Украины идут хорошо”, – заявил Трамп.
Как встреча Порошенко и Трампа оценивают эксперты
Политические эксперты сходятся во мнении: важно уже то, что встреча Порошенко и Трампа состоялась, а также то, что она была длительной. Так, как отмечает директор Института социально-политического проектирования “Диалог” Андрей Миселюк, Дональд Трамп с предубеждением относится к Украине в силу того, что во время президентских выборов в США она поддерживала соперницу Трампа Хиллари Клинтон. В этих условиях любой диалог на уровне президентов является безусловным плюсом для Украины, поскольку это позволяет донести важнейшие месседжи.
“Я думаю, что это очевидный показатель прогресса относительно двух президентов – есть о чем поговорить, и есть желание обсудить весь спектр значимых вопросов”, – рассказал сайту “Сегодня” политолог Владимир Фесенко.
Эксперт подчеркивает, что основные темы, которые были затронуты на этой встрече – миротворческая миссия на Донбассе и двусторонние отношения. Однако не менее важной была тема возможности предоставления США летального вооружения Украине. Впрочем, конкретных заявлений по этому вопросу по итогам встречи не сделал ни тот, ни другой президент.
“Нет никаких сомнений, что Порошенко эту тему на встрече с Трампом поднимал. Тем более, что только что принятый проект бюджета США и там об этом говорится. И я думаю, что Порошенко зондировал, задавал вопросы, а Трамп что-то ему отвечал. Но свой ответ он не хочет афишировать, – говорит Фесенкою – Я думаю, что отсутствие информации про этот разговор немного напрягает Москву, потому что они не знают ответа…Кроме того, Трамп, возможно, понимает – очень деликатная тема”.
Так, Трамп все же заинтересован в том, чтобы продолжать диалог с Россией, но и не будет идти на уступки по Украине, считает Фесенко. То есть, ситуация противоречивая – президент США должен помогать Украине, и, в то же время, все таки не окончательно испортить отношения с Россией. Поэтому такая деликатная тема как военно-техническое сотрудничество с Украиной и летальное вооружение не озвучивались, считает политолог.
По мнению Миселюка, США пока не подошли предметно к решению вопроса о возможности предоставления Украине летального оружия. Также можно говорить и о том, что Америка готова к неординарным шагам ради отстаивания совместной с Украиной идеи относительно миротворческого контингента на Донбассе, считает эксперт.
“Никаких новых смысловых сообщений от Трампа не прозвучало. Это говорит о том, что, во-первых, сегодня администрация США не готова решить ни в сторону “да”, ни в сторону “нет” на вопрос о предоставлении Украине оборонного вооружения летального действия. Во-вторых, правительство США не готово идти (с Россией – авт.) на жесткую конфронтацию в вопросе миротворцев”, – отмечает Миселюк.
При этом, как считает политический эксперт Евгений Магда, на сегодняшний день вероятность введения миротворческой миссии в том формате, в котором ее видит Украина, более реальная, чем предоставление Америкой летального оружия.
“Хотя борьба за формат миротворческой операции на Донбассе продолжается, поддержка Вашингтоном украинского предложения о “голубых касках” по всей зоне конфликта делает его не совсем безнадежной. Как на меня, по состоянию на сегодня миротворцы более реальные, чем предоставление летального оружия”, – написал он.
Впрочем, как отмечает политолог Павел Нусс, результаты вчерашних переговоров двух лидеров будут более заметны со временем – после того, как над ними поработают на исполнительном уровне.
“Лидеры обсуждают стратегически важные темы, и не стоит рассчитывать на безупречную публичность итогов этой встречи. Как и перед первой встречей Порошенко и Трампа, так и сейчас, я скажу, что результат этих переговоров будет ощутим впоследствии, после детализации на уровне рабочей группы”, – написал Нусс.