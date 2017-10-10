Встреча Волкера и Суркова: какую роль сыграли законы о Донбассе
2017-10-10 12:02
Встреча Волкера и Суркова: какую роль сыграли законы о Донбассе
Принятые накануне Верховной Радой Украины проекты законов о реинтеграцию и продления особого статуса Донбасса усилили переговорные позиции Курта Волкера на встрече с Владиславом Сурковым, считают эксперты.
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7 октября в Белграде (Сербия) состоялась вторая встреча представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, передает Rus.Media. Темой разговора стал конфликт на Донбассе, Минские соглашения и возможная миротворческая миссия ООН. В России эту встречу назвали “сверкой часов” – якобы, на конкретный результат она не нацелена. По мнению экспертов, так и получилось. Разве что в ходе переговоров представителя США была фора, а именно – продлен накануне Верховной Радой Украины особый статус Донбасса.
Как заявил перед встречей Волкера и Суркова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти переговоры не рассчитаны на конкретный результат.
“В этом случае переговоры (Волкера и Суркова – Ред.) не нацелены на конкретный результат. Это процесс синхронизации позиции, сверки часов и обмена информацией, что называется, из первых рук”, – отметил Песков.
Сама встреча состоялась в закрытом для прессы режиме. Уведомление сторон после переговоров тоже не очень информативны. Так, Сурков назвал переговоры конструктивными и сообщил, что стороны договорились, что “консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме”.
“Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено понимание по ряду позиций. Большинство выявленных расхождений признаны переборними”, – сказал Сурков.
Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли “нормандского формата” и минской контактной группы.
Продолжение особого статуса Донбасса усилило переговорные позиции Волкера
Принятые накануне Верховной Радой Украины проекты законов о реинтеграцию Донбасса и о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей усилили переговорные позиции Курта Волкера на встрече с Сурковым, рассказал директор Института социально-политического проектирования “Диалог” Андрей Миселюк.
“Поскольку Россия постоянно говорит о том, что Украина не придерживается Минских договоренностей, нарушает их, срывает их выполнения, то нужно было, во-первых, четко показать, что все базируется на Минских соглашениях, что и было сделано, – говорит Миселюк. – Во-вторых, нужно было показать, что Украина стоит на тех же позициях, что и ранее на Минских соглашениях, исполнение которых США одобряют”.
С этим мнением согласен и эксперт-международник Антон Кучухідзе. Впрочем, эксперт подчеркивает, что в этом вопросе ключевую роль сыграло именно продолжение особого статуса Донбасса.
“Закон об особенностях местного самоуправления, продолжение специального статуса усиливает переговорные позиции Украины, соответственно, усиливает позиции тех партнеров, которые нас поддерживают в противовес РФ, – говорит Кучухідзе. – Мероприятие за счет продолжения спецстатуса будет вытягивать Украину как сторону, которая выполняет Минские соглашения” .
Так, после принятия этого закона Курт Волкер заявил, что таким образом Киев делает жесткие шаги для установления мира на востоке Украины.