Встреча Петра Порошенко и Реджеп Тайип Эрдогана: стали известны детали переговоров
2017-10-09 20:27
Встреча Петра Порошенко и Реджеп Тайип Эрдогана: стали известны детали переговоров
Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, и введение миротворческой миссии на Донбасс.
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Президенты Украины Петр Порошенко и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в формате “тет-а-тет”, потратив на них, вместо протокольных 45 минут – 3 часа, передает Rus.Media
После чего началось шестое заседание Стратегического Совета высокого уровня Украины и Турции.
“Три часа, которые мы провели на встрече с господином президентом в формате один на один, дают мне все основания для оптимизма в развитии всех сфер нашего двустороннего сотрудничества и многосторонней координации”, – сказал П. Порошенко.
Он отметил высокую динамику политического диалога между Украиной и Турцией и расширение секторных контактов за последний год, “в том числе в таких чувствительных сферах, как оборона, национальная безопасность, правоохранительная деятельность”.
“Мы довольны сотрудничеством в оборонной промышленности, авиастроении, космосе”, – отметил украинский президент.
П. Порошенко также поблагодарил турецких партнеров за позицию по недопущению нарушений прав человека в оккупированном Крыму и четкую позицию поддержки крымскотатарского народа.
“Мы также рассчитываем на привлечение Турции к международной группе друзей деоккупации Крыма, идею о формировании которой я озвучил с трибуны ООН в Нью-Йорке”, – сказал Порошенко.
Кроме того, Петр Порошенко заявляет, что Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей на востоке Украины, и рассчитывает на поддержку Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.
“Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма”, – сказал Эрдоган.
Также Эрдоган заявляет, что Украина и Турция намерены увеличить товарооборот между странами до $10 млрд.
“Мы сегодня, принимая во внимание последние события, приняли решение как можно быстрее вывести наш товарооборот на уровень $10 млрд”, – сказал он.
Президент Турции отметил, что вопрос Крыма является очень важным и деликатным для его страны.
“Мы сейчас пытаемся сделать любые средства в отношении наших братьев – крымских татар, которые находятся в заключении и, я думаю, что со временем получим результат этих усилий. Мы следим за этой ситуацией, и позиция Турции в вопросе Крыма и этих вопросах, как на национальном, так и международном уровне известна. Мы не будем видеть наших братьев отдельно от нас”, – сказал он в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в понедельник.