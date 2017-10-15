Вспышка гепатита в Калифорнии: объявлено чрезвычайное положение

despravda | 15.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-14 23:06

Вспышка гепатита в Калифорнии: объявлено чрезвычайное положение
В Калифорнии зафиксировали вспышку гепатита, против которой отсутствует вакцина.

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Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в пятницу из-за отсутствия вакцин во время эпидемии гепатита A, которая вспыхнула сразу в нескольких городах штата, передает Rus.Media.

“Провозглашение чрезвычайного положения позволяет государству” увеличить объем поставок вакцин против гепатита А, чтобы контролировать текущую вспышку”, – отметил в заявлении губернатор.

Сообщается, что сейчас Калифорния переживает самую большую вспышку гепатита А с 1996 года, когда появилась доступная вакцина.

В Калифорнии зарегистрировано уже 576 случаев заболевания, подавляющее большинство которых в Сан-Диего.

В большинстве случаев заболевание было выявлено у бездомных, но случаи также отмечены и у работников медицинских учреждений, которые ухаживают за такими пациентами, заявил на пресс-конференции глава округа по вопросам здравоохранения.

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