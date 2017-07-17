Вспышка чумы, парализован проспект и массовое мошенничество: інформпідсумок понедельника
17.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Брат и сестра Олеся Довгого живут на Черниговщине.
Пугливая жена: черниговца никто не похищал.
Массовое мошенничество: черниговцев «развели» как детей.
Пьяные подростки проломили стену в ресторане.
На Черниговщине зафиксировали африканскую чуму свиней.
Менская полиция осталась без начальника.
Парализован проспект: власть имущие не знают, сколько будет стоить ремонт. Подробнее в сюжете.
Хоть отбавляй: в Чернигов завезли вагоны соли.
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