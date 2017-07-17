Вспышка чумы, парализован проспект и массовое мошенничество: інформпідсумок понедельника

magictr | 17.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Брат и сестра Олеся Довгого живут на Черниговщине.

Пугливая жена: черниговца никто не похищал.

Массовое мошенничество: черниговцев «развели» как детей.

Пьяные подростки проломили стену в ресторане.

На Черниговщине зафиксировали африканскую чуму свиней.

Менская полиция осталась без начальника.

Парализован проспект: власть имущие не знают, сколько будет стоить ремонт. Подробнее в сюжете.

Хоть отбавляй: в Чернигов завезли вагоны соли.

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