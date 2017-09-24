2014-08-07 23:26
Вся правда о мужчинах
Мужчина может сказать: «У меня жуткий завал на работе; я недавно пережил разрыв серьезных отношений, что стало для меня большим ударом; развод родителей оставил в моей душе неизгладимый след и принес кучу новых хлопот; сейчас мне необходимо сосредоточиться на своей карьере»
Просто вы ему не нравитесь. И не нужно придумывать ему оправдания.
Мужчина может сказать: «У меня жуткий завал на работе; я недавно пережил разрыв серьезных отношений, что стало для меня большим ударом; развод родителей оставил в моей душе неизгладимый след и принес кучу новых хлопот; сейчас мне необходимо сосредоточиться на своей карьере». Нам проще выпрыгнуть из окна, чем сказать: «Ты мне не подходишь». Перестаньте придумывать для нас оправдания, наши поступки говорят сами за себя: вы просто не нравитесь.
Именно так считают авторы книги «Вся правда о мужчинах» Грег Берендт и Лиз Тучилло. Они составили список оправданий, которых стоит избегать каждой женщине.
1. Не так уж сильно вы ему нравитесь, раз он не приглашает вас на свидание.
Потому что, если вы ему нравитесь, он обязательно назначит вам встречу.
Кадр из фильма «Красавчик 2»
Оправдание: «Возможно, он не хочет разрушать нашу дружбу». Ужасно не хочется говорить вам об этом, но это оправдание не выдерживает никакой критики. И пожалуйста, не говорите мне, что он просто боится». Единственное, чего он боится, так это признаться, что вы совсем его не приваблююте.
Оправдание: «Наверное, он не решается сделать первый шаг». Вы можете намекнуть мужчине, что питаете к нему симпатию, но не следует помогать ему приглашать вас на свидание. Того, что вы улыбнетесь и игриво подмигнете ему, будет вполне достаточно.
Оправдание: «Может быть, он не хочет торопить события». Если вы на самом деле нравитесь мужчине, но существуют глубоко личные причины, по которым он не хочет торопить события, он немедленно скажет вам об этом. Он не оставит вас в неведении, так как ему нужна уверенность, что вы не разочаруетесь и не исчезнете из его жизни.
Оправдание: «Но он ведь дал мне свой номер телефона». Не позволяйте ему при помощи дешевых трюков заставить вас самой пригласить его на свидание. Если вы интересуете мужчину, он возьмет все заботы на себя.
Оправдание: «Возможно, он меня забыл». Будьте уверены, вы произвели на него впечатление. А теперь оставьте все как есть. Если вы ему нравитесь, он будет помнить о вас даже после цунами, наводнения или поражения сборной по футболу в очередном матче.
Помните:
- Любое оправдание по сути значит, что вы мало его интересуете. Мужчины не боятся «разрушить дружбу».
- Не поддавайтесь на его уловки и не приглашайте его на свидание. Если вы ему нравитесь, он сам вас пригласит.
- Если вы можете его найти, значит он может найти вас. Если он захочет вас найти, он это сделает.
- «Эй, давай встретимся на такой-то вечеринке / в каком-нибудь баре / дома у друга» не относится к разряду приглашений на свидание.
- Вы достаточно хороши для того, чтобы вас пригласили на свидание.
2. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он вам не звонит
Мужчины умеют пользоваться телефоном.
Оправдание: «Но он ведь так часто находится в разъездах». Возьмите себе на заметку: мужчина, который вами интересуется, хочет проводить с вами время.
Оправдание: «Но у него голова занята совсем другими делами». Самый важный вопрос здесь звучит так: «Это нормально, если мужчина забыл мне позвонить?» Я отвечаю: «Нет». Он никогда не должен забывать о том, что обещал позвонить вам. Разве вы не ждете такого парня, который скорее забудет обо всем, что было в его жизни, чем забудет о вас?
Оправдание: «Он говорит не то, что думает на самом деле». Вот в чем вся проблема: в конце свидания или телефонного разговора многие мужчины говорят вам то, что, как им кажется, вы бы хотели услышать. Они считают, что это лучше, чем ничего. Поэтому если парень, с которым вы встречаетесь, не звонит вам, несмотря на все свои обещания, то стоит ли на нем зацикливаться? Ведь вам нужен мужчина, который по крайней мере может сдержать слово.
Оправдание: «Но он же очень занят». Слово «занят» – это полная чушь, его обычно употребляют ослы. Слово «занят» одним залпом может разрушить любые отношения. Чрезвычайная «занятость» может показаться убедительным оправданием, но на самом деле за этим понятием всегда скрывается мужчина, который не был заинтересован в том, чтобы вам позвонить.
Помните:
- Если он вам не звонит, значит он о вас не думает.
- Если он дает обещания, а потом подводит вас по мелочам, будьте уверены: то же самое случится, когда дело дойдет до более серьезных вещей.
- Не стоит строить отношения с тем, кто не способен сдержать слово.
- Если он не хочет делать никаких усилий, чтобы успокоить вас и сгладить назревающие конфликты в ваших отношениях, то он просто не уважает ваших чувств и потребностей.
- Вы заслуживаете того, чтобы вам, черт возьми, позвонили.
3. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он не признает тот факт, что вы встречаетесь
Проводить вместе время – не значит встречаться.
Кадр из фильма «Сенсация»
Оправдание: «Он только что пережил болезненный разрыв отношений». Остерегайтесь слова «друг». Его часто употребляют мужчины или женщины, которые влюблены в этих мужчин, чтобы оправдать их самое свинское поведение.
Оправдание: «Но мы действительно встречаемся». Мужчины, как и женщины, стремятся обрести чувство защищенности и безопасности, когда видят, что отношения становятся серьезными. Один из распространенных способов добиться этого – заявить свои права на любимого человека. Мужчина, который действительно увлечен вами, захочет, чтобы вы принадлежали ему безраздельно. А что в этом плохого?
Оправдание: «Это лучше, чем ничего». Позвольте напомнить: вам нужен мужчина, который хочет вас, регулярно звонит вам и заставляет вас чувствовать себя сексуальной и желанной женщиной на свете. Отношения, при которых вы встречаетесь с мужчиной раз в две недели или раз в месяц, не ощущая ни любви, ни симпатии с его стороны, могут продлиться день, или неделю, или месяц. Но могут ли они продлиться всю жизнь?
Помните:
- Мужчины говорят о своих чувствах, даже если вы отказываетесь слушать или не верите их признаниям. «Я не готов к серьезным отношениям» значит «Я не готов к серьезным отношениям с тобой».
- «Лучше, чем ничего» не должно вас устраивать.
- Если вы не понимаете, что происходит в ваших отношениях, то нет ничего страшного в том, чтобы притормозить и задать ему несколько вопросов.
- Есть на свете один парень, который захочет сообщить всем и каждому, что он ваш бойфренд. Хватит валять дурака, пойдите и найдите его.
4. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он не хочет заниматься с вами сексом
Если мужчине нравится женщина, он всегда хочет прикоснуться к ней.
Кадр из фильма «Третий лишний»
Дорогие дамы, вам уже встречалось и еще встретится великое множество мужчин. Мне очень неприятно говорить об этом, но некоторые из этих мужчин просто решат, что вы не в их вкусе. Но правда, простая, жестокая и горькая, ясна как белый день: вы его не привлекаете, а он не хочет делать вам больно.
Оправдание: «Он боится, что ему опять будет больно». Боится он? Да, он боится обидеть вас. Вот почему он никак не прояснил ситуацию с вашими отношениями. Он любит вас как друга. Если бы он любил вас как женщину, он бы не смог контролировать себя и закрутил бы с вами бурный роман.
Оправдание: «Я так свожу его с ума, что он не проявляет никакого интереса». Конечно, многим людям в прошлом приходилось страдать, и теперь они боятся серьезных отношений. Но знаете что? Если вы действительно нравитесь мужчине, ничто не помешает ему добиться вас, даже боязнь серьезных отношений. Если у него действительно большие проблемы по этому поводу, он может отправиться на бессмысленное лечение, но никогда не будет держать вас в неизвестности.
Оправдание: «Но это так здорово». Раньше считалось, что женщина отказывается заниматься сексом, когда хочет обрести власть над мужчиной. Похоже, что представители сильного пола тоже научились этим пользоваться. Если парень, лежа с вами на диване, радостно уплетает печенье и смотрит кино, то вы его просто не привлекаете.
Оправдание: «Он на все находит кучу объяснений». Вы можете верить его отговоркам, если хотите, но прежде задайте себе несколько вопросов. Устраивают ли вас такие отношения? Самое важное здесь – вы хотите чувствовать себя именно так, возможно, на всю жизнь? Секс также относится к величайшим удовольствиям, которые может испытать человек.
Помните:
- Люди постоянно говорят о том, какие они на самом деле. Если мужчина говорит вам, что моногамия не для него, то нет причин ему не верить.
- Общение – это прекрасно. Но если общение сочетается с сексом – это еще лучше. Называйте вещи своими именами, а точнее, называйте друга другом. И найдите себе такого друга, который не сможет удержаться от того, чтобы прикоснуться к вам.
- Если у вас заниженная самооценка, то вам придется потратить на ее повышение больше времени, чем на поиски нового бойфренда.
5. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он спит с другой женщиной
Не существует ни одного по-настоящему убедительного оправдания для измены.
Оправдание: «Ему нет оправдания, и он знает об этом». Измена – это плохо. А неумение объяснить, почему ты изменил человеку, еще хуже. Если вам недостаточно одного красного флага, как насчет двух? Не встречайтесь с мужчинами, которые не знают, почему они совершили тот или иной поступок.
Оправдание: «Но я растолстела». Я полностью уверен, что вам надо сбросить 90 кг в виде вашего никчемного бойфренда, а вовсе не те двадцать килограммов, о которых говорит он. Немедленно избавьтесь от этого неудачника, или я сам приду к вам домой и выкину его оттуда.
Оправдание: «Ему нужно больше секса, чем мне». Нет никакого оправдания тому, что он вам изменяет. Точка. Есть масса способов решить эту довольно распространенную проблему, которая возникает из-за разницы в сексуальных аппетитов.
Оправдание: «Но он по крайней мере знал ее». Объясняю другими словами: не важно, любит он вас или нет. Он ясно дал понять, каково его отношение к вашему роману. Он пошел на поводу у своих чувств и устроил все так, чтобы оказаться наедине с другой женщиной, поцеловать ее, снять с нее одежду и сделать все остальное, что обычно происходит, когда два взрослых человека занимаются сексом.
Помните:
- Измене нет оправдания. Позвольте повторить: измене нет оправдания. Теперь скажите это сами: измене нет оправдания.
- Единственное, за что вы несете ответственность за моральное падение другого человека, – это ваши собственные чувства.
- Измена есть измена. При этом не имеет значения, с кем он вам изменил и сколько раз это произошло.
- Обманщики никогда не бывают счастливы. (Потому что все они мерзавцы.)
- Неверный мужчина в первую очередь изменяет себе самому, раз он не может построить нормальные отношения с вами.
6. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он хочет видеть вас, только когда пьян
Если вы ему нравитесь, он будет стремиться увидеться с вами, когда его мозг не заполнен парами алкоголя.
Кадр из фильма «Великий Гэтсби»
Оправдание: «Но мне нравится, когда он под хмельком». Если, сидя в баре, он пьяный говорит что-то вроде: «Детка, ты такая красивая!» и при этом обнимает вас чуть крепче, чем надо было бы, давно пора узнать кое-что: нельзя верить всему, что говорит мужчина, когда он нетрезв. Неужели вам нужен именно такой?
Оправдание: «по крайней мере он пьет не самые крепкие напитки». Не позволяйте обманывать себя. Парню, который не валится с ног и не писається в штаны от пьянства, не должно сходить с рук то, что он тихо отключает свои мозги другим, более легким способом каждый раз, когда вы вместе.
Помните:
- Его слова ничего не значат, если он произнес их в нетрезвом виде. «Я люблю тебя» или подобное, сказанное под влиянием любого напитка, более крепкого, чем виноградный сок, не имеет никакой силы в суде и в реальной жизни.
- Употребление спиртного и наркотиков – это не путь к самым сокровенным чувствам человека.
- Вы заслуживаете такого мужчину, которому не нужно ничем накачиваться, чтобы провести с вами время.
7. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он не хочет на вас жениться
Каждый из ваших бывших мужчин, который говорил, что не хочет жениться, или не верит в брак, или у него есть сомнения по поводу брака, когда-нибудь непременно свяжет себя священными узами. Только не с вами.
Кадр из фильма «Полицейская академия»
Помните:
- «Не хочет жениться» и «Не хочет жениться на мне» – это две разные вещи. Убедитесь, что вы правильно определили, к какой категории принадлежит ваш избранник.
- Если у вас противоположные взгляды на брак, то наверняка найдутся и другие вопросы, которые приведут к разногласиям.
- Если в ваших отношениях ничего не изменяется, то чего вы ждете?
- Где-то по земле ходит человек, который хочет на вас жениться.
8. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он вас бросил
Кадр из фильма «Секс в большом городе»
Оправдание: «Я нужна ему». Не удовлетворяйтесь тем, что ему без вас скучно. Он и должен скучать. Ведь вы такая неповторимая. И все же он как был, так и остался человеком, который бросил вас.
Оправдание: «После такого решения намного проще». Есть одна вещь, которую молодой человек никогда не сделает, если он не мыслит без вас своей жизни: он никогда не бросит вас.
Оправдание: «Но все так делают». Да, секс после расставания – это совсем неплохо, потому что здорово спать с человеком, которого знаешь. А еще здорово спать с человеком, к которому испытываешь сильные чувства.
Оправдание: «Но потом он хочет вернуться обратно». К сожалению, после того как вы расстаетесь, ваш молодой человек начинает искать что-то лучше. А когда ему это не удается, его охватывает одиночество и он возвращается «домой». Не похоже, чтобы вы очень сильно ему нравились. Просто ему очень сильно не нравится быть одному.
Оправдание: «Я отказываюсь принять тот факт, что он меня покинул». Мне жаль, что он вас бросил. Пытаясь снова и снова вернуть его, вы наводите бывшего бойфренда на мысль: «Да что я нашел в этой психованной суке?» Запомните один простой совет, дамы: всегда будьте на высоте. Никогда не сходите с ума.
Помните:
- У вас не получится предотвратить расставание с помощью разговора. Дискуссии здесь не помогут. Разрыв отношений – решение окончательное и обжалованию оно не подлежит.
- Секс после расставания не означает, что вы снова вместе.
- Не надо напоминать ему о том, как вы прекрасны.
- Он и сам может позаботиться о своем коте.
- Где-то вас ждет молодой человек, который будет просто счастлив, что вы вновь не сошлись со своим ужасно противным бывшим бойфрендом.
9. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он просто взял и исчез
Что ж, здесь все предельно ясно. Он дал вам понять, что вы настолько не в его вкусе, что он даже не потрудился оставить вам хоть какую-то весточку о себе.
Кадр из фильма «РЕД»
Оправдание: «Может быть, он умер». Нет ничего хуже, чем не получить ответа от любимого. Единственная причина, по которой вам стоит написать ему снова, – это желание получить явный отказ, теперь уже в словесной форме. Неужели вы забыли? Вы слишком заняты своими поклонниками, и у вас нет времени на такие глупости.
Оправдание: «Так что же, выходит, я даже не могу с ним поскандалить в последний раз?» Первое время, возможно, будет казаться, что вам полегчает, если вы позвоните ему и устроите скандал. У вас может возникнуть ощущение, что вы позволили ему выйти сухим из воды. Но поверьте мне, ничего из того, что вы хотите ему сказать, не будет для него откровением. А вам и так есть на что потратить свое время.
Оправдание: «Но я просто хочу получить ответ». Вы заслуживаете того, чтобы узнать, что случилось на самом деле? Несомненно. Я могу рассказать, что произошло: вы встречались с ужасным человеком.
Помните:
- Возможно, он действительно лежит в больнице, страдая от амнезии, но скорее всего он просто не так уж увлечен вами.
- Отсутствие ответа и есть его ответ вам.
- Не давайте ему возможности снова вас отвергнуть.
- Пусть его мать устраивает ему скандалы. А вы для этого слишком заняты.
- Здесь нет никакой загадки: он просто ушел из вашей жизни, и он был вас недостоин.
10. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он женат (сюда же относятся все другие, самые невероятные причины)
Если вы не можете любить друг друга свободно и открыто, то это не настоящая любовь.
Помните:
- Он женат.
- Если она не принадлежит вам целиком и полностью, значит он принадлежит ей.
- В мире очень много классных и нежных одиноких мужчин. Попробуйте встретиться с одним из них.
- Вас не так-то легко забыть. Пусть он сам вас найдет, когда будет готов к новым отношениям.
11. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он ведет себя как самолюбивый эгоист, хвастун или просто как большой придурок
Если он действительно вас любит, то приложит все усилия, чтобы сделать вас счастливой.
Кадр из фильма: «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок»
Оправдание: «Но он правда хочет исправиться». Любящие люди пытаются хорошо относиться друг к другу и даже получают удовольствие, проявляя к любимым нежность и заботу. Если же у вашего партнера это очень плохо получается, то в итоге вы пожинаете те же самые плоды, что и в ситуации под названием «Не так уж сильно вы ему нравитесь».
Оправдание: «Но его просто так воспитали». Совсем не обязательно, чтобы он сходил с ума из вашей коллекции компакт-дисков. Совсем не обязательно, чтобы ему нравились все ваши туфли. Но любой полноценный и благоразумный мужчина просто обязан сделать над собой усилие и полюбить ваших друзей и вашу семью.
Оправдание: «Но он изменится». Вспыльчивость – это не временная проблема. Люди, которые кричат на других, просто не умеют контролировать себя и нуждаются в психиатрической помощи. Люди, которые кричат на других, считают, что у них есть на это право.
Оправдание: «Ведь важно только то, что происходит между нами наедине». Зачем быть с человеком, которому нужно унижать вас, чтобы почувствовать собственное превосходство? Особенно перед друзьями! А почему вы должны обращать внимание на то, что он относится к вам лучше, когда вы наедине?
Оправдание: «Но он просто пытается помочь». Очень трудно поверить в то, что вы заслуживаете настоящей любви, когда кто-то изо всех сил пытается убедить вас, что вы вообще ничего в этой жизни не стоят. Но, как я вижу, все уговоры расстаться с ним на вас все равно не действуют. Поэтому для начала просто осознайте: вы слишком хороши для подобных отношений.
Помните:
- Не стоит усложнять и без того нелегкую жизнь, разделяя ее с человеком, который приносит вам много хлопот.
- Вы достойны такого мужчины, который в любой ситуации будет вести себя с вами, как подобает. (Не забудьте, что и вы должны хорошо к нему относиться.)
- Придуркам место в цирке, а не в вашей квартире.
- Избавившись от бесполезных людей, вы получите массу свободного времени, которое сможете потратить на то, что приносит вам удовольствие.
12. Так что же вам делать?
Тут вы спросите: «А что если следующего романа вообще не будет?» А мы ответим: «Отправьте эти страшные мысли в дальнее плавание на корабле, который непременно утонет, потому что ему суждено разбиться о рифы Острова Печали. И мы не хотим, чтобы вы были на этом корабле».
ВАШИ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- Я не буду встречаться с человеком, который сам не приглашает меня на свидание.
- Я не буду встречаться с человеком, заставляющим меня часами ждать его звонка.
- Я не буду встречаться с человеком, не уверенной в том, что она хочет встречаться со мной.
- Я не буду встречаться с человеком, из-за которого я чувствую себя сексуально непривлекательной.
- Я не буду встречаться с человеком, который злоупотребляет алкоголем или наркотиками, так что это вызывает у меня дискомфорт.
- Я не буду встречаться с человеком, который боится строить со мной планы на будущее.
- Я ни при каких обстоятельствах не буду тратить время на человека, который уже один раз отверг меня.
- Я не буду встречаться с женатым мужчиной.
- Я не буду встречаться с мужчиной, если он на самом деле не добрый, искренний и нежный человек.
И будет вам счастье!