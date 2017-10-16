Всемирный день мытья рук: как делать это правильно
Ни для кого не секрет, что гигиена — залог здоровья. Однако далеко не все моют руки после туалета, посещения супермаркета, поездки в общественном транспорте или общения с животными. Но именно на руках скапливается наибольшее количество болезнетворных бактерий, которые грозят порой даже смертельными заболеваниями.
Чем опасны немытые руки:
Если вы не моете руки после посещения туалета и общения с животными, вы подвергаете себя риску заражения гельминтами, или, проще говоря, глистами.
Симптомы:
- слабость
- тошнота
- потеря веса
- головные боли
- аллергия
Немытые руки также могут заносить в организм кишечные инфекции. Пик их активности — летний период, когда на улице жарко.
Симптомы:
- тошнота
- рвота
- диарея
- обезвоживание
Приучите себя мыть руки после поездки в общественном транспорте или посещении любого места с большим скоплением людей. В противном случае, рискуете заразиться респираторными инфекциями, которые часто дают тяжелые осложнения.
Через немытые руки после туалета передается и вирус гепатита А, который нарушает работу печени и разрушает ее клетки.
Еще одно тяжелое следствие грязных рук — брюшной тиф или паратифы. Эти заболевания могут привести даже к летальному исходу.
Симптомы:
- тифозная сыпь
- бред
- сильная интоксикация
Даже просто подержав в руках зараженное сырое яйцо или мясо, можно подхватить сальмонеллез. Поэтому во время готовки на кухне тщательно мойте руки с мылом.
Как правильно мыть руки:
Источник: «Знай.иа»