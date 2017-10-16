Всемирный день мытья рук: как делать это правильно

magictr | 16.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Ни для кого не секрет, что гигиена — залог здоровья. Однако далеко не все моют руки после туалета, посещения супермаркета, поездки в общественном транспорте или общения с животными. Но именно на руках скапливается наибольшее количество болезнетворных бактерий, которые грозят порой даже смертельными заболеваниями.

Чем опасны немытые руки:

Если вы не моете руки после посещения туалета и общения с животными, вы подвергаете себя риску заражения гельминтами, или, проще говоря, глистами.

Симптомы:

  • слабость
  • тошнота
  • потеря веса
  • головные боли
  • аллергия

Немытые руки также могут заносить в организм кишечные инфекции. Пик их активности — летний период, когда на улице жарко.

Симптомы:

  • тошнота
  • рвота
  • диарея
  • обезвоживание

Приучите себя мыть руки после поездки в общественном транспорте или посещении любого места с большим скоплением людей. В противном случае, рискуете заразиться респираторными инфекциями, которые часто дают тяжелые осложнения.

Через немытые руки после туалета передается и вирус гепатита А, который нарушает работу печени и разрушает ее клетки.

Еще одно тяжелое следствие грязных рук — брюшной тиф или паратифы. Эти заболевания могут привести даже к летальному исходу.

Симптомы:

  • тифозная сыпь
  • бред
  • сильная интоксикация

Даже просто подержав в руках зараженное сырое яйцо или мясо, можно подхватить сальмонеллез. Поэтому во время готовки на кухне тщательно мойте руки с мылом.

Как правильно мыть руки:

  • Вода не обязательно должна быть очень горячей — достаточно, чтобы она была теплой.
  • Мыть руки без мыла — бесполезно. При этом подойдет любое моющее средство. Антибактериальное мыло ничем не эффективнее обычного.
  • Намыливайте руки очень тщательно по обе стороны кисти, каждый палец отдельно и промежутки между ними. Мылить нужно в течение 15-20 секунд.
  • Закручивать кран в общественных местах стоит салфеткой или носовым платком.
  • Руки лучше вытирать бумажными полотенцами. Если дома вы отдаете предпочтение тканевым, регулярно стирайте их, чтобы бактерии не размножались.
  • Если нужно помыть руки, а вода и мыло недоступны, воспользуйтесь аптечным антисептиком на основе спирта.

    • Источник: «Знай.иа»

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